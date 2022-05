Polémica bandera sobre Luis Díaz en final de Champions generó malestar

A través de redes sociales, horas previas a la final de UEFA Champions League en París, se conoció de una bandera en la que se menciona al jugador Luis Díaz, pero que no cayó bien en Colombia.



Una vez más, el país es referenciado a nivel internacional por el flagelo del narcotráfico, una imagen de la que Colombia no consigue deshacerse y que se heredó por los carteles de drogas. La polémica no se hizo esperar y aunque algunos aficionados de los 'Reds' indicaron en Twitter que no era con mala intención, no resultó ser una buena idea si se trataba de mostrar apoyo a la joya de la Selección Colombia.

"Solo los mejores de Colombia pasan por la aduana de Liverpool”, se lee en la bandera que incluye la imagen del extremo guajiro, uno de los hombres más destacados en la plantilla de Jurgen Klopp. Además, el "Columbia" es otro detalle que no pasó desapercibido.