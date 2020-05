¡A patadas! La divertida anécdota con las camisetas de Dinho y Messi

El defensor argentino de Arsenal de Sarandí con pasado en España e Italia, Pablo Álvarez, contó dos divertidas anécdota que vivió durante su carrera en entrevista con 'Crack Deportivo', la cuales tienen como protagonista al exfutbolista Ronaldinho y al actual capitán del Barcelona, Lionel Messi.

En la charla, el argentino confesó a divertida forma en que obtuvo la camiseta de este par de cracs del fútbol mundial: "Cuando termina el primer tiempo en San Siro, nos estamos yendo juntos al vestuario, y en el túnel Ronaldinho se saca la camiseta y me dice: ‘Toma Álvarez, por favor no me pegues más'... Era imposible pararlo, estaba en el aire, estaba impecable. Es lejos uno de los mejores jugadores que pudo dar la historia del fútbol”, afirmó el el defensor, que en aquel momento vestía la camiseta del Catania.

Pero Ronaldinho no fue el único en soportar las duras patadas del lateral argentino, Álvarez también reconoció obtener la camiseta de Messi, tras una historia similar: “Con Messi me pasó algo similar que con Ronaldinho, le tuve que decir que se vaya de mi lado, que no me haga pasar vergüenza por ser compatriota y él se cagaba de risa. También tengo su camiseta en el museo de casa”, finalizó el exjugador del Real Zaragoza.