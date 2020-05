'Lo perdono para curarme, para avanzar': Daniela Cortés habló de nuevo

En declaraciones para el programa argentino, Crónica TV, Daniela Cortés, volvió a hablar sobre el proceso judicial que lleva en contra del jugador de Boca Juniors, Sebastián Villa. Asegurando que lo perdona para ‘estar en paz con ella misma' y que le causó indignación lo dicho por el futbolista en la indagatoria.

"Lo perdono para curarme, para avanzar, para poder vivir en paz, pero no lo perdonaría para volver ni para comenzar otra historia... Es un perdón para estar en paz conmigo misma, para sentirme tranquila, porque uno no puede estar viviendo con odio, con rencor o malos pensamientos. Si sigo con esos pensamientos o rabias por lo que me hizo, eso me va a terminar haciendo daño a mí misma".



"La verdad es que si la Justicia decide eso, anímicamente me daría mucho dolor, porque es una persona con la que compartí mucho tiempo. Pero también me hizo daño, demasiado daño y esos daños te marcan por completo. Esto ha causado mucha sensibilidad en mí. Es difícil hablarlo... Creo que queda cierto sentimiento, pero amor ya no creo que haya. Tengo ciertos sentimientos encontrados, impotencia, rabia, por todo lo que viví, pero amor directamente ya no es", añadió Cortés, en referencia a la posibilidad que tiene Villa de ir a prisión.



Por último, Daniela Cortés expresó su indignación tras las declaraciones dadas por Sebastián Villa a la justicia argentina, en la que además aseguró que el futbolista no se ha comunicado con ella: "Fernando (su abogado) me mandó la declaración indagatoria de Sebastián y me quedé sin palabras. Me causó indignación, con todas las pruebas que hay y otras que no han salido, que diga esas mentiras, que genere nuevas, así engaña a la gente. Hay cosas que me causan como gracia, porque si una persona hace este tipo de cosas, todo lo que él dijo de que yo le iba a arruinar la carrera y la vida... Creo que hace rato que ya me habría dejado. Esa es su arma de defensa, pero si se ha defendido de esa manera, es porque no tiene forma de justificar lo que hizo. Es una falta de respeto, una calumnia, defenderse de esa forma".



"Él no se comunicó conmigo en este tiempo ni tendría por qué hacerlo. Su única comunicación debería ser decirle la verdad a la Justicia lo que realmente pasó y no seguir diciendo nuevas mentiras. Yo le diría que todo esto que ocurrió ojalá le ayude a mejorar y a hacer las cosas de otra manera. La verdad es que desearía que a nadie le pase lo que viví. Son cosas que te marcan en la vida de una manera impresionante", finalizó.