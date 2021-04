El peor DT que tuvo el 'Tino' Asprilla: incitó a los suyos a la trampa

El pasado domingo, Águilas Doradas y Boyacá Chicó protagonizaron una de las situaciones más penosas que ha vivido el fútbol colombiano en los últimos años. El equipo antioqueño se presentó al partido con siete jugadores, luego de que la plantilla se viera afectada por un contagio masivo de covid-19, además de algunas lesiones, y que la Dimayor le negara la solicitud de aplazamiento.

Con la ventaja para Boyacá Chicó, el cuadro ajedrezado aprovechó -necesitaba una victoria para seguir peleando por no descender-, y le metió 3 goles al equipo de Rionegro hasta los 79 minutos; sin embargo, segundos después de sacar de la mitad de la cancha, un jugador de Águilas Doradas se tiró al piso por "presentar una lesión", lo cual ocasionó la suspensión del partido y los tres puntos para el Chicó, pues se debe tener un mínimo de siete jugadores para que se continúe con el mismo.

Justamente, Faustino Asprilla, exfutbolista colombiano y que ahora se desempeña como panelista en ESPN, se refirió al bochornoso espectáculo y recordó una anécdota de su carrera, en la que contó que el técnico Carlos Reinoso, que en aquel entonces (2001-2002) lo dirigía en el Atlante, de México, le pidió a cinco de sus jugadores titulares hacerse expulsar, para no perder un partido clave por más de tres goles y darlo como suspendido (0-3 en contra) al tener solo seis jugadores en cancha.



"Cuando estaba en el Atlante de México, resulta que, con el entrenador Carlos Reinoso, fuimos a jugar un partido creo que a Guadalajara... era el último partido, si nosotros perdíamos 4-0 nos sacaban de los playoffs... Cuando empezó el partido, en los 10 minutos ya íbamos perdiendo 2-0 y terminó el primer tiempo".



"Yo veo que él entra al camerino, pero no a explicar que teníamos que mejorar. Entra y le dice a los jugadores más jóvenes: 'si nos hacen otro gol, usted, usted, usted y usted, se hacen expulsar, así, cuando quedemos con seis, el partido se acaba y termina 3-0. Yo nunca he visto a un entrenador que mande a los jugadores a expulsarse, entonces yo hablé con los pelados y les dije que no, que vamos a jugar, que nosotros jugamos bien y vamos a mejorar esto".



"Terminó el partido 2-1, pero yo no puedo creer que un entrenador mande a sus jugadores a expulsar. (Reinoso) Es lo más malo, es perverso. Lo más malo que me pasó a mí como futbolista fue haber tenido a ese señor como entrenador. No le aprendía nada. No sabe nada", finalizó.