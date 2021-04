¡No apto para sensibles! Pimentel rompió silencio con grosero reclamo

Ríos de tinta se han podido ver desde este domingo, cuando Águilas Doradas perdió contra Boyacá Chicó, tras presentarse con 7 jugadores y acabar resignando el juego al sufrir una lesión que los dejó sin el mínimo requerido para completar el juego.

José Fernando Salazar, máximo accionista del club antioqueño, se quedó esperando la respuesta de su homólogo del Chicó, Eduardo Pimentel, a quien le pidió solidaridad para no tener que jugar el partido con las 15 bajas por covid confirmadas hasta el sábado.



El juego acabó 0-3 a favor de los boyacenses, aunque en el campo solo pudieron hacer un gol (el reglamento dispone como sanción la pérdida por 0-3), pero al final quedó el absurdo, la pésima imagen internacional del FPC, las recriminaciones y críticas a Dimayor y sus presidentes y un ridículo que, literalmente, le dio la vuelta al mundo.



Muchos extrañaron, en medio de semejante escándalo, al locuaz Pimentel, quien finalmente, hace unos minutos, por fin rompió su silencio.



"INCREIBLE”TU y YO estamos LOCOS LUCAS”q les PARECE el COLMO,ahora todo el mundo SOLIDARIZANDOSE con los IRRESPONSABLES y con los q NO c CUIDARON y con los q PUSIERON enGRAVE RIESGO al FUTBOL,a La DIMAYOR,a la SALUD y a LA VIDA de todos los demas?? Coman mucha mierda RESPETEN", escribió en sus redes sociales.

Nada que despeje la duda de por qué no ayudó al aplazamiento de la jornada, por qué no fue solidario en una situación en la que podrían estar todos en este momento crítico de la pandemia. Nada. Insultos y palabras de grueso calibre, escándalo y ni un solo argumento.



La polémica, entre tanto, está armada y decenas de medios del mundo reseñan el exótico caso. ¿Ya ganaron los que provocaron el escándalo o les faltará algo más?