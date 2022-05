Figuras del deporte colombiano vieron en primera fila el gol de Falcao

Radamel Falcao García vivió un domingo sumamente especial con Rayo Vallecano. El delantero colombiano regresó al terreno de juego tras superar una lesión y lo hizo marcando el gol del empate frente a la Real Sociedad.

Falcao venía de ser suplente frente al Espanyol y FC Barcelona, razón por la que el entrenador Andoni Iraola optó por darle por fin unos minutos frente a la Real. No jugaba desde el pasado 26 de febrero.



Y es que el 'Tigre' aprovechó su regreso para invitar al Estadio de Vallecas a dos grandes figuras del deporte colombiano.



A través de redes sociales, Juan Sebastián Cabal y Robert Farah se reportaron en la capital española. Cada uno subió fotos y videos desde la grada occidental del escenario deportivo.



Finalizado el encuentro, los reconocidos tenistas cafeteros (recordados por su título en Wimbledon y US Open) no dudaron en tomarse una foto con el samario. Tres glorias del deporte nacional compartiendo: