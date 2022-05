Falcao García firmó el empate entre Rayo Vallecano y Real Sociedad

Este domingo, Rayo Vallecano logró un sufrido empate (1-1) frente a Real Sociedad, equipo que llegaba urgido de un buen resultado pensando en los puestos de Champions League. El colombiano Falcao García ingresó y le cambió la cara al Rayo, y en menos de un minuto consiguió el gol que le arruinó la celebración a la visita.

El equipo de Imanol Alguacil dominó en Vallecas prácticamente todo el primer tiempo, y producto de ese juego consiguió irse en ventaja al entretiempo. La reacción de los de Andoni Iraola no fue suficiente para forzar a la igualdad. Un zurdazo de Alexander Sorloth destrabó todo y ni los intentos de Álvaro García y Unai López pudieron romper la defensa, y menos el arco rival.



La primera acción del partido se dio a los 12 minutos, después de una pelota de Sorloth, que el arquero Stole Dimitrievski terminó mandando al tiro de esquina. Sobre los 31', Asier Illarramendi lo buscó tras un centro que el portero de Rayo despejó con los puños. La otra jugada en ataque de la Real se dio tras una recuperación de Rafinha y un remate Portu, quien terminó exigiendo una vez más al arquero.



Cuando transcurría el minuto 33 llegó el gol de la visita y se silenció Vallecas. Salida rápida por banda derecha y tras una pelota de Andoni Gorosabel, Shorlot condujo hasta el área y sacó un remate frontal, después de deshacerse de dos defensores; soberbio zurdazo que se instaló por el ángulo inferior derecho de la portería de Dimitrievski.



Sörloth un golü pic.twitter.com/B8Q6lw7gWS — Derin Hamsi (@derinhamsi) May 1, 2022

Antes de irse al descanso, sobre los 40', Rayo Vallecano intentó con Unai López. Derechazo que alcanzó a manotear el portero Álex Remiro, exigido por primera vez. El dueño de casa intentó reaccionar en los minutos finales pero no estuvo fino en las que generó. Con el 0-1 se fueron al descanso.



En el complemento, el panorama no cambió mucho. Real Sociedad seguía intentándolo en busca del segundo y cuando perdía la pelota no desesperaba y producto de la presión la recuperaba. Sin embargo, el técnico de Rayo "echó mano" al colombiano Falcao García y no le falló. En menos de 56 segundos y en la primera pelota con la que hacía contacto, marcó el 'Tigre'.



Transcurría el minuto 77 y después de una acción previa entre Franc García y Óscar Trejo, Álvaro García fue habilitado con un pase de lujo y disparó al arco; tras el rechazo del arquero, la pelota pegó en el palo y en el rebote apareció el 'Tigre' para mandarla al fondo. ¡Gol para desahogarse! Falcao venía de una larga lesión y necesitaba sacudirse con gol, y de qué manera lo hizo.



Al final, Rayo consiguió mantener el resultado y firmó el 1-1 con sello del 'Tigre'.