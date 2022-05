Falcao no se conforma con volver al gol: su verdadera meta en España

Radamel Falcao García volvió al gol, tras superar una lesión que lo marginó por un buen tiempo. Aún así tiene todavía una materia pendiente en el fútbol español.



El delantero colombiano del Rayo Vallecano, autor del gol del empate frente a la Real Sociedad cuando solo llevaba un minuto en el césped, se mostró "feliz" por su reaparición en LaLiga tras dos meses sin jugar y declaró que los delanteros están para "aprovechar los minutos de calidad".

El Rayo Vallecano empató a un tanto con la Real Sociedad gracias al gol de Falcao, que neutralizó el tanto inicial de Alexander Sorloth para el conjunto vasco.



"Trato de estar en el lugar indicado para brindar ayuda al equipo. Los delanteros estamos para eso. Mi hábitat es el área y trataré de aportar con goles siempre. Lo importante es tener minutos de calidad y aprovechar al máximo el tiempo para darle al equipo lo que puedo darle", dijo

'El Tigre', en declaraciones a Movistar. C



Con 41 puntos el Rayo tiene prácticamente asegurada la permanencia puesto que aventaja al Granada en diez a falta de cuatro jornadas, pero el samario no se confía y manifestó que solamente quedará tranquila cuando la salvación sea una realidad.



"Matemáticamente todavía no está. Estamos muy cerca. Hoy el equipo trabajó muy bien, igual que cuando los resultados no daban. Seguimos trabajando igual aunque en los últimos diez días hemos levantado la situación con esfuerzo", concluyó.