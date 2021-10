Una más de Falcao: agradeció por mural que le dedicaron en Bogotá

Sin lugar a dudas, Radamel Falcao es uno de los deportistas más queridos y respetados en Colombia. El hoy en día delantero del Rayo Vallecano se ganó el corazón de los colombianos por su forma de ser dentro y fuera de la cancha, por sus goles y sus logros como futbolista profesional tras una larga carrera en el balompié del exterior.

Falcao es el ídolo de niños, jóvenes y viejos, quienes vieron al Tigre salir de su guarida y escribir su nombre en las competencias más importantes de Europa.Además, es el capitán y máximo goleador histórico de la Selección Colombia, hecho que lo hace aún más grande en una tierra con grandes talentos en todas las modalidades.



Como muestra del cariño que hay en Colombia hacia el 'tigre', en redes sociales se viralizó un mural en Bogotá dedicado a Falcao y la Selección Colombia, el cual, como era de esperarse, fue compartido por el mismo jugadores, quien agradeció por la pintura ubicada en la fachada de una casa en la localidad de Ciudad Bolivar.



"Me compartieron esta foto. No me queda más que agradecer a la persona o personas que lo hicieron. También al que prestó la pared. Cara burlona con ojos sonrientes Y a la persona que tomó la foto. Está ubicado en el barrio Paraiso, Ciudad Bolívar, Bogotá. Gracias y aprovecho para exaltar su talento", escribió del delantero.