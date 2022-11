‘Dibu’ Martínez y su reveladora confesión: una decisión cambió su vida

Argentina logró quedarse con la Copa América lo que significó el primer título de Lionel Andrés Messi con la Selección de mayores. Ahora vendrá el Mundial y Emiliano Martínez será una pieza fundamental nuevamente para Lionel Scaloni, pues el aspecto psicológico de un jugador titular en el Aston Villa y con minutos en el combinado nacional por encima de Juan Musso y Franco Armani hacen que el guardameta sea la carta de seguridad.

Emiliano Martínez reveló en una conversación con Netflix las dificultades que tuvo que pasar, y claro, Emiliano era un arquero que estuvo bajo la sombra de David Ospina y otros colegas en el Arsenal. Estuvo en distintos clubes en condición de préstamo como en el Getafe y en otros clubes de la Premier League, y logró consolidarse en los arcos de manera tardía encontrando al Aston Villa como ese lugar en el mundo.



Sin duda alguna, en una posición en la que solo uno puede estar regularmente, Emiliano Martínez sufrió muchísimo, así como lo está haciendo Keylor Navas bajo la sombra de Gianluigi Donnarumma en el Paris Saint-Germain, peor con la gran noticia que fue convocado por Luis Fernando Suárez en la Selección Costa Rica para el Mundial de Catar.



El guardameta del Aston Villa mencionó, “el Arsenal decidió comprarme y llegar tan joven a un club tan grande requiere una jerarquía muy grande. Me fui a préstamo por todos lados, fui a Getafe a los 23 o 24 años y terminé jugando ocho partidos. Nunca me pusieron y toqué fondo”. Emiliano verdaderamente tocó fondo. No jugar lo afectó demasiado y movió todas las palancas para buscar una solución.



Tras años sin poder jugar ni en el Arsenal ni en otros clubes, Emiliano Martínez acudió a una solución. Primero, el nacimiento de su hijo lo hizo cambiar, “nunca atajo por mí, siempre atajo por alguien. Tengo que buscar una excusa para las temporadas y no lesionarme. Desde que nació mi hijo, hace cuatro años, exploté”. Y segundo, lo que lo hizo fortalecerse, “tengo un psicólogo personal que necesité, porque estaba en un punto de mi carrera en el que no sabía para dónde ir. Fue una de las decisiones más correctas que hice en mi carrera”.



Y es que, de un momento a otro, Emiliano Martínez empezó a ganar mucho reconocimiento en el fútbol mundial, pues no era reconocido realmente. Lionel Messi explicó, “a Dibu mucho no se le conocía porque se fue de chico afuera”, y no tuvo esa regularidad deseada que lo pusiera en las planas de los diarios más importantes.



Arturo Vidal también comentó, “no lo conocía, me sorprendió mucho. Me atajó el penal y después me dijo que me había estudiado bien. Demostró ahí que iba a ayudar mucho a Argentina”. Emiliano Martínez será sin duda alguna, el elegido por Lionel Scaloni en el Mundial de Catar 2022. A su sombra estarán Franco Armani, entre otros grandes guardametas.