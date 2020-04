Mensaje de Cardona a Queiroz: ‘Me veo jugando el próximo Mundial’

Edwin Cardona pasa los días de cuarentena junto a su familia en Tijuana, México, mientras se mantiene físicamente con los trabajos que le ordena virtualmente su equipo, Xolos. Y a la distancia, aceptó el reto de respuestas al estilo ‘ping-pong’ del famoso youtuber Ezzequiel.



El volante reflejó en cada respuesta cuánto extraña el fútbol argentino y volver a jugar en Boca Juniors. Por eso dijo que el xeneize era el mejor equipo actualmente, y sorprendió diciendo que el mejor futbolista de la Superliga es su compatriota, Frank Fabra. También aseguró que el mejor técnico es Miguel Ángel Russo.



“Me encantaría volver a jugar en Boca antes de retirarme. Si me llaman en junio, volvería”, respondió el colombiano. También recordó su último ciclo en el equipo argentino, y aunque dijo que no tiene “nada” qué reprocharle a Guillermo Barros Schelotto cuando era su técnico, “no entendí” por qué no lo puso a jugar en la final de la Copa Libertadores de 2018 en el Santiago Bernabéu, que perdió con River Plate.



Cardona, que dijo que su ídolo de niño era su papá, y que su sueño pendiente era ganar la Copa Libertadores, también dijo que si no hubiera sido futbolista sería albañil. Y habló de su deseo de volver a jugar en la Selección Colombia.



“Me veo jugando el próximo Mundial con la Selección”, tiró.



