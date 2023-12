Ahora sí se puso 'toxi': insólita promesa de Eduardo Luis a Lorenzo

Eduardo Luis López, uno de los más reconocidos narradores del país, se ha ido ganando fama entre sus seguidores por su valentía para asumir retos.

Y mientras más impensables sean, mejor. Vale recordar que hace unos años se hizo un corte de pelo con la figura de Cristiano Ronaldo y que constantemente se anima a hacer locuras que aceleran las redes sociales.



'El toxi', como se llama a sí mismo, ahora puede estar llegando a un insospechado límite, si cumple la promesa que ha hecho con motivo de la Copa América 2024.



El panorama es así: la Selección Colombia estará en el grupo D del certamen, enfrentando a Paraguay, Costa Rica u Honduras (pendientes de repechaje) y Brasil, los días 24 de junio, 28 de junio y 2 de julio, respectivamente. El detalle no es menor pues la exigencia será alta desde el inicio.



Y aún así, a pesar de la desconfianza que le genera llegar con el peso sicológico del invicto a la Copa y de que reconoce que no está tan seguro de una presentación estelar en Estados Unidos, se animó a hacer una insólita ´promesa: “Me preocupa que ese bendito invicto se acabe cuando no es, yo quiero que se acabe ese invicto, si salimos campeones me tatuó la cara de Lorenzo”, afirmó en el programa Saque Largo de Win Sports.



Ante las risas de sus compañeros de panel, insistió, con un mensaje al técnico nacional, mirando de frente a la cámara: “Néstor, sácanos campeones, sácanos campeones”.