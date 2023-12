JuanFer Quintero vuelve a pedir pista: 'sería bonito jugar con James'

Juan Fernando Quintero ha tenido un fin de año muy aceptable en Racing, superando problemas físicos y sumando minutos, mientras retoma su nivel con ambiciosas metas.

El colombiano ha concedido entrevistas, con ocasión del lanzamiento de su marca de ropa, y ha vuelto a hablar de una de sus metas para el próximo año: la Selección Colombia.



"Lamentablemente he tenido molestias, lesiones que han influido un poco y otros están 100 por ciento. Seguramente en el 2024 volveré con todo. Volveré a darle alegrías al pueblo colombiano, a ese país que amo tanto", dijo en charla con La Red de Caracol.



"El reflejo de la tabla es la realidad que está viviendo la Selección. Seguramente vamos a ir al Mundial, vamos a prepararnos bien. Se evidenció una Eliminatoria muy difícil y hay que darle el valor a lo que se merece", dijo el creativo.



De hecho, en otro momento le dijo a Johana Moreno, de DSports, que sueña con volver a jugar con James: Siempre está el morbo de que no pueden estar o que no son compatibles con el esquema de juego, pero yo creo que el ejemplo más grande es el partido contra Polonia porque, de una u otra forma, tuvimos la misma responsabilidad en lo táctico pero ese día ganamos 3-0 así que si hablamos de estadísticas pudimos competir juntos", comentó.







"El profesor Reyes también nos puso antes y tuvimos muy buenos resultados. La decisión la toma el entrenador así que hoy en día James es nuestro capitán y poderlo acompañar sería muy bonito", añadió.



¿Le copiará el técnico Néstor Lorenzo? Es un hecho que está en el radar, incluso fue convocado para las Eliminatorias en septiembre, pero después no ha regresado. Ahora viene una pausa larga, hasta septiembre. Lo suyo es cuidarse y rendir a tope. Lo demás ya llegará.