Cinco felices dolores de cabeza para Lorenzo: convocables en Colombia

El ensayo fue exitoso. Al fin de eso se tratan los partidos amistosos. El invicto, el resultado, lo dispar de la convocatoria ya son solo anécdotas. Lo que importa es que una convocatoria dispar, con veteranos que había que ver y promesas que era necesario analizar en caliente, dejaron gratas sensaciones. Algunos no lograron aprovechar su oportunidad pero otros sí que entendieron que el bus de la Selección Colombia solo pasa una vez. Estos son los cinco jugadores que más y mejor aprovecharon la ocasión y le dejaron al técnico Lorenzo un feliz dolor de cabeza:

Samuel Velásquez

Lateral izquierdo

20 años



Una posición de lateral izquierdo siempre es una aparición que hay que analizar en Colombia: es nuestro talón de Aquiles. Por eso la promesa de Atlético Nacional llama tanto la atención, pues tiene las condiciones técnicas, la velocidad, el cambio de ritmo y el sacrificio que exigen su posición, pero sumándole ambición y desparpajo en ataque. No es que fuera solo contra Venezuela pues contra México brilló de la misma manera. ¿Ya dijimos que tiene 20 años y que además conoce el puesto de zaguero central? Bueno, suena al polifuncional que hay que tener en el radar.

​

Roger Martínez

Delantero (Número 9)

29 años



Martínez demostró, más contra México que contra Venezuela, que tiene eso que ha dicho el DT en ruedas de prensa que es su prioridad a la hora de pensar en un número 9: "lo importante para mi no es tener el 9 sino llegar a la posición de nueve", decía en octubre pasado el DT argentino.



Pudo faltarle precisión en Fort Lauderdale pero en Los Ángeles se superó: Entró y salió del área para darle sorpresa al ataque, se juntó de maravilla con Juan Camilo 'Cucho' Hernández, se ofreció siempre a Poveda para proyectar la salida o para descansar con la pelota, entendió cuándo era mejor tocar hasta llegar a la puerta rival y cuándo, como en el gol, había que resolver con un furioso remate de media distancia. Aprendió e hizo diferencia en dos partidos. ¿Cómo no llevarlo a un equipo lleno de dificultades en definición como Colombia?



Andrés Gómez

Delantero

21 años



El extremo de 21 años (¡21!) apareció contra Venezuela tal como se recordaba cuando era figura del medio local en 2022: punzante, ambicioso, valiente, veloz. Su versión Real Salt Lake City en la MLS luce más madura pero sin negociar el vértigo en la salida justo por el sector derecho, donde sin duda se requieren opciones cuando a Jhon Arias se le retrasa en la cancha y a Sinisterra no se le asegura continuidad. Joven, talentoso e impetuoso, parece llenar todas las casillas del formulario.



Y contra México le alcanzaron 22minutos para cambiar la historia: se asocio con Mackalister (brillaron juntos en Millonarios) y sentenció la remontada 3-2 con el mismo olfato atacante del primer amistoso. Notable.



Ian Poveda​

Mediocampista

23 años



​No lo miraron en las selecciones juveniles, no contó en la anterior administración con Rueda, no parecía convencer a nadie a pesar de ser una promesa en la Premier League y querer jugar, vaya uno a saber por qué, en el país de sus padres (nació en Inglaterra). Pero lo hizo por fin y no desentonó: en la línea delantera le robó protagonismo a Martínez a fuerza de ubicación e imaginación para hallar espacios de cara al área rival. Su abrazo con su familia al final del juego evidencia sus ganas de debutar. Y lo hizo bien. Ah, solo tiene 23 años.



Andrés Reyes

Defensor central

24 años



​Pasó de no pasar dificultades importantes y generar una ocasión de gol en el partido contra Venezuela a brillar contra México, con autoridad a la hora del juego aéreo y una actitud práctica y efectiva en su tarea principal de defensa. Es potente, fuerte en el uno contra uno y sacrificado. Y con su edad puede ser tranquilamente una alternativa en la zaga, en la que Sánchez, Lucumí, Cuesta y Mina han tenido problemas físicos y habría que tener relevo.