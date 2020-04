Wanda sube la temperatura con sus fotos, tomando el sol, en cuarentena

Pasan los días encerrados, ella, sus 5 hijos y su estelar esposo, en una lujosa propiedad cerca de Milán.

Alrededor hay menos muertes y contagios del coronavirus covid-19 pero la situación sigue siendo crítica en todo Italia, donde más ed 10.000 personas han perdido la vida.



Wanda y Mauro Icardi volvieron desde París a su casa italiana en automóvil, con los 3 hijos mayores de ella con Maxi López y las dos hijas que tiene con su actual esposo.



El mundo entero, literalmente, supo de la inconformidad del ex y se enteró de unas cuantas infidelidades en el camino... pero ya ambos saben convivir bien con el escándalo.



A ella, especialmente, no le gusta mucho el anonimato y por eso ha subido una nueva foto suya, de esas que elevan la temperatura en las redes sociales:

Icardi no sabe si regresará a París tras la pandemia pues su esposa dejó claro, antes de salir, que él quiere estar en Italia... de hecho, todavía tiene contrato con Inter de Milán, donde su DT no quiere ni verlo.... Ella, evidentemente, no parece muy preocupada.