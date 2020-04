'Trapitos al sol': pelea de Wanda y Maxi López revela 7 infidelidades

Una nueva disputa, agria como todas las anteriores, es la que protagonizan Wanda Nara y Maxi López por la custodia de sus tres hijos, en medio de la pandemia del coronavirus covid-19.

Lo curioso es que en esa disputa legal acabaron revelándose detalles de la vida de ambos cuando eran pareja, todo gracias a un email que ella le envió cuando él salió a los medios a anunciar demandas para proteger a sus hijos, actualmente en una lujosa residencia en Italia, que es de la rubia y su nueva pareja, Mauro Icardi.



Según el programa local Intrusos, Wanda le envió un correo a Maxi en el que detalla que fue víctima de al menos siete infidelidades cuando aun vivían juntos.



"Me demostraste que me querés seguir cagando. Como cuando te encontré con prostitutas en el departamento de tu representante, Darío Bombini, y están de testigos todos tus compañeros que están ahí con vos. Como cuando nos dejaste en un hotel en Barcelona y te fuiste con una mina", se lee en el escrito, supuestamente enviado por Wanda.



"Como cuando me senté a hablar con esa italiana que dicen que está embarazada y contó que hace dos años te la coj... Cortaste cuando nació Benchu y luego seguiste buscándola (si algo no recordás tengo las pruebas de cada cosa). Me olvidaba de la brasilera con la que saliste en Brasil cuando Valu era bebé. Yo todos estos años lo único que hice fue cuidar a mis hijos, llorar, sufrir y tratar de salvar a mi familia. Ahora se terminó", concluye.



La mediática rubia no se refirió al tema, pero su abogada, Ana Rosenfeld, quien trabaja para Icardi, expresó: "Ella no incumplió ningún protocolo con el traslado de los chicos cuarentena. Ella fue con su familia y fueron los primeros en irse de Milán cuando empezó a arremeter el coronavirus. Cuando Francia dijo que la gente vuelva a sus hogares, volvió. Entre Milán y Lago di Como optó por ir a la casa de Lago di Como. No violó ningún protocolo y viajaron vía terrestre 700 km desde París para llegar a su casa de veraneo”, dijo, en declaraciones citadas por el diario Olé.



“Que pida lo que quiera Maxi. Con los antecedentes que tiene tanto en Argentina como en Italia, como padre incumplidor en alimentos y visitas a sus hijos, no va a lograr nada”, añadió.



La pelea entre la bella rubia y su ex tiene ya varios años y es pan de cada día en Argentina, por la relación de ella con Icardi, con quien tiene dos hijas. Esta batalla continuará...