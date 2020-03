'El Tino' está en todo: así promociona sus condones para la cuarentena

Faustino Asprilla no pierde ocasión para ponerle picante y buen humor a la situación más extrema, y la actual cuarentena por el coronavirus covid-19, a la que le quedan todavía 13 días más, no iba a ser la excepción.

El exfutbolista grabó un video en el que da dos noticias buenas, desde su perspectiva: que envió a los empleados de su fábrica de condones a casa sin recortarles el salario y que tiene la sana preocupación de ayudar a evitar la sobrepoblación mundial en tiempos de crisis, gracias a sus condones.



En este video cuenta que le quedan millones y, muy en su tono, invita a comprarlos:

A propósito solo me quedan 3.580.000 condones en inventario hasta que podamos reabrir la fábrica, y para ayudar con la población voy a regalar un @CondonesTino por la compra de una caja de 3 en @Picapco o @RappiColombia https://t.co/YT6HmWrCIC pic.twitter.com/We6kNuauA1 — Faustino Asprilla (@TinoasprillaH) March 30, 2020

"Aquí me quedaron hartísimos condones en mi casa, así que cualquiera me puede ayudar a gastarlos, a mí me queda muy complicado gastarlos todos", asegura en su divertido tono de siempre el 'Tino' Asprilla.