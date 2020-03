El ‘Tino’ no se pone con rodeos: el directo mensaje a James Rodríguez

La situación actual de James Rodríguez no le gusta a nadie en Colombia. Sin minutos en Real Madrid, con la posibilidad de salir y cambiar de equipo en el próximo mercado, y la expectativa que genera sobre su nivel y cómo llega a la Selección, son temas de conversación en todas partes.



Y claro, los exfutbolistas de la Tricolor son los primeros en respaldar a James, en preocuparse por su situación y en dar su concepto sobre lo que vive el ’10’ de Colombia.



Es así que Faustino Asprilla fue directo en sus conceptos. Primero se puso en los zapatos de James y aseguró que “debe ser muy incómodo para James no jugar, porque cuando uno es un futbolista con el reconocimiento de James siempre va a querer jugar. Al no poder hacerlo debe ser muy incómodo, muy fastidioso, igualmente James nunca puede faltar en la Selección Colombia”.



Justamente sobre la Selección y las Eliminatorias, el ‘Tino’ le dijo a ‘Deportes RCN’ que “James no necesita jugar en el Real Madrid para deslumbrarnos aquí con su fútbol. Para mí es titular en cualquier equipo. Lo que pasa es que muchas veces el futbolista no maneja los problemas que pueda llegar a tener con un entrenador. Cuando un técnico no lo quiere a uno, o su fútbol no es del gusto de él, pues lo hace a un lado, pero eso no quiere decir que James no sea el goleador del Mundial de Brasil”.



Finalmente, Asprilla, que jugó en Newcastle de Inglaterra, dio su concepto sobre la posibilidad de que James vaya a la Premier League la próxima temporada para jugar con el Wolverhampton.



“James no tiene que ir a sufrir al Wolverhampton, un equipo que pelea siempre puestos del descenso. James tiene fútbol para estar en equipos como Manchester City, Manchester United, Chelsea o Arsenal. No se puede desesperar porque tiene mucho fútbol para jugar en un equipo más grande”, sentenció Asprilla.