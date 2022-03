En su concierto, Morat recordó el título de Millos frente a Santa Fe

¿Y quién dijo que la música no puede ir de la mano con el fútbol?



A través de redes sociales se viralizó el primero de los cuatro conciertos que tendrá Morat en la ciudad de Bogotá y no justamente por sus canciones. La reconocida banda le dedicó un espacio al clásico de a ciudad: Millonarios vs Santa Fe.

El pasado jueves 17 de mayo, Morat inició su gira llamada ‘A dónde vamos Tour’ y colmó por completo el Movistar Arena, escenario que queda ubicado justo al lado del Estadio El Campín.



Finalizando el concierto, los artistas bogotanos decidieron dejarle un espacio al duelo que enfrenta a los dos equipos más representativos de la ciudad.



“La noche que tú me dejaste, vi perder a Santa Fe. Guardo esa fecha por siempre en mi calendario. Me dolió mucho el partido, pero el corazón partido duele más cuando te gana Millonarios”, retumbó en el escenario. De inmediato los asistentes explotaron en gritos y silbidos.



En Twitter, los usuarios viralizaron la situación y muchos especularon con que aquel partido mencionado es ni más ni menos que la final del segundo semestre del 2017, cuando los embajadores lograron su estrella 15 con el estadio pintado de rojo.



Véalo acá: