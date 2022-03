El vuelo de Román

Ni el abrazo consolador de Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca Juniors y quien tiene una maestría en el arte de curar con amor, ha logrado calmar a Andrés Felipe Román. El jugador lleva un rato largo sin poder detener el llanto y no es para menos: el sueño se le convirtió en pesadilla. Aterrizó hace apenas un par de horas en Buenos Aires, y un par de exámenes y llamadas telefónicas le oscurecieron una foto que de una u otra manera iba a quedar para siempre fijada en su memoria. Le han dicho que ya no jugará para uno de los titanes del continente y le han dicho también que quizá ya no jugará para nadie más.







Román vuelve a una silla de avión mucho antes de lo esperado. Apenas un par de días después de viajar con una maleta repleta de ilusiones regresa a Colombia con esa foto oscura, con muchas preguntas y con un diagnóstico médico apresurado e irresponsable que parece condenar su carrera a un final triste y prematuro. Un final que, por fortuna, no fue.



Cinco meses y cinco días después, el 6 de Millonarios volvió a disputar un partido oficial con la camiseta del equipo que lo formó como futbolista y que acompañó su proceso médico desde aquella escena. Especialistas pagados por el club bogotano en Alemania, Brasil y Estados Unidos desestimaron la opinión de los médicos de Boca Juniors, descartando una afección grave que le impidiera volver a competir profesionalmente. Román, arropado por una institución entera, regresó a la titular y al poco tiempo fue convocado a la Selección Colombia. Por esos días la confianza de los aficionados respecto a la siguiente extensión del vínculo contractual del jugador era grande. Otro final que, por ahora, no fue.



A falta de cien días para la terminación del contrato, Andrés Román no ha firmado su renovación con Millonarios y legalmente ya puede negociar con quien quiera. Para los hinchas, la tranquilidad de antes es la angustia de hoy y vuelven a aparecer los fantasmas todavía respirando de Fernando Uribe y Daniel Giraldo, dos jugadores importantes en la estructura de Gamero en el torneo anterior que se fueron libres hace apenas tres meses; en parte por la incapacidad de una directiva que no asumió las negociaciones en el momento y los términos necesarios, pero también porque para los futbolistas es cada vez más atractivo hacerlo de esa manera. Según el reporte de transferencias globales de la FIFA en 2021, apenas el 13,1% de las negociaciones se hicieron entre instituciones, dejando dinero por derechos económicos al equipo vendedor. En la mayoría de esos casos (66,8%) los nuevos contratos se hicieron a jugadores que no renovaron sus vínculos con el club para el cual jugaban. Está pasando en todo el mundo y en todos los presupuestos: desde Mbappé con el PSG hasta Baldomero Perlaza con Atlético Nacional. El juego cambió.



Eso de ‘dejarle algo’ a las instituciones para las cuales venían trabajando es una práctica en vía de extinción. Los jugadores y sus representantes prefieren la nueva modalidad: contratos más cortos a los de otras ligas (algo que permite la ley colombiana donde se prohíben vínculos mayores a tres años) y negociaciones directas con los pretendientes para ganarse ellos un dinero por la transferencia, tal como sucedió recientemente en la élite con Messi, Sergio Ramos; y en el plano local con el mismo Álvaro Montero, quien le dejó a Tolima la mano estirada y hoy ataja para Millonarios.



El hincha, cándido, quisiera que sus referentes se quedaran para siempre con su equipo y que como Totti, Giggs o Maldini fueran incapaces de pecar, aun de pensamiento, con una camiseta de otros



colores. Algo que solo funciona así en el alma aficionada que se resiste a entender el fútbol como un negocio donde su pasión no es prioridad. Sin embargo, hay algunos casos donde creo que no es difícil identificar razones suficientes para esperar algo de correspondencia entre el trato que un equipo le dio a un jugador y las decisiones de éste cuando decide que vuelo va a tomar al término de la temporada, al menos para darle la primera opción. El de Román es uno de esos casos.