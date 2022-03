Junior impuso su ritmo y presión alta para sofocar: el análisis

Junior se aseguró un lugar en la siguiente fase de la Copa Sudamericana, dando como un hecho su clasificación a la fase de grupos de la competición. El planteamiento, los cambios y la calidad de jugadores, permitieron superar el rocoso esquema de Equidad.



La aparición de Hinestroza como lateral y el doble nueve, fueron las principales novedades del entrenador argentino. Acertado en los cambios, los cuales respondieron. Estos son los puntos a analizar, del triunfo de Junior en Copa Sudamericana.



Yésus Cabrera, siempre en la mitad: no solo fue el penalti que cobró y generó el mismo. Su desempeño en la cancha lo hacen ser uno de los más destacados del partido. De entrada, estaba enclavado por la banda derecha, pero siempre buscando asociación con el sector del centro, específicamente con Martínez y Moreno.



Para el segundo tiempo, Cruz Real lo ubicó como mediocentro y mostró todo su nivel. La mitad de la cancha le sienta de gran forma, aportando en el equilibrio, pero, siendo el primero en iniciar las acciones de ataque, con buenos pases y cambios de ritmo.



El mapa de calor lo refleja, siempre en la bomba central y con proyección hacia el campo rival. Tuvo un 94% de precisión en los pases realizados, con un total de tres remates al arco. Además, con el 62% de duelos ganados por el piso.



Jugar con doble nueve: Miguel Ángel Borja y Fernando Uribe compartieron titularidad, por primera vez en el año. Pese a que el pereirano salió para el complemento, su labor en los dos primeros goles fue innegable, se encargó de hacer el “trabajo sucio”, salir a buscar la pelota, jugar a espaldas y arrastrar marcas, tal como lo logró en las anotaciones de Borja y González.



Hinestroza en salida: fue el mejor de la cancha, su papel en ataque y defensa fue imperativo para que Junior pudiera generar peligro y que no le atacaran por ese sector. Pese a que en la primera fase del juego, no se vio forzado, lució impecable.



Su velocidad le permitió siempre ir al ataque, pegado a la banda. Asistió en los dos primeros goles, llegando desde la línea, poniendo dos centros precisos para que definieran Borja y González, respectivamente.



Para el complemento, Cruz Real lo mandó al ataque, incursando siempre por izquierda y cortando hacia adentro. Su mapa de calor lo refleja, jugando como volante, durante casi todo el partido, pese al ordenamiento inicial.



Correcciones para el segundo tiempo: la salida de Uribe y Moreno le dio otro aire a Junior. Cabrera se ubicó en la mitad y pudo destacarse más en ese sector. Mientras que Cetré, que ingresó con Velasco, se ubicó por derecha, para formar el 4-2-3-1 casi tradicional, que se convierte, en ocasiones, en 4-3-3.