¡Hala Madrid! Carlos Sainz pide a Mbappé para el Real

El piloto español de Fórmula 1 Carlos Sainz de la escudería Ferrari, reconocido hincha madridista, declaró que el jugador francés del PSG Kylian Mbappé "no sobraría en el Real Madrid" y que le diría que viniese "cuando quiera" y que "Vinicius es ahora uno de los mejores jugadores del mundo y Benzema está un nivel increíble".

En un acto con los medios de comunicación para despedir la temporada de Fórmula 1, en la que finalizó en quinta posición, el piloto madrileño habló del Real Madrid, del que le gusta "ese toque de agresividad que faltaba". "Estoy muy contento esta temporada, ha sido un inicio muy bueno. Me ha gustado el toque de agresividad y de intensidad que le ha dado Ancelotti al equipo, algo que le faltaba. Vienen partidos difíciles, pero lo que veo me gusta", dijo Sainz.



"Vinicius es ahora uno de los mejores jugadores del mundo, Benzema está un nivel increíble y Mbappé no sobraría en el Real Madrid. Acto seguido la joya de Ferrari fue directo: "le diría que viniese cuando quiera".

Ferrari

El madrileño repasó también su primera temporada con la 'Scudería', en la que la sombra del alemán -siete veces campeón del mundo- Michael Shumacher, dice, "es muy alargada": "Yo intento aprovecharme de eso y pregunto a quienes le conocían para aprender".

El piloto afirmó sentirse realizado tras una campaña en la que ha conseguido cuatro podios y superar a su compañero de equipo, el monegasco Charles Leclerc: "Me puse objetivos ambiciosos y se han ido cumpliendo. He llegado a un nivel alto a final de temporada".



"Desde mitad de temporada conseguí tener el coche en mi mano. En la primera parte de la campaña me costó algo más, sobre todo con el tema la degradación de los neumáticos", confesó. La renovación, aunque parece encauzada y cuestión de tiempo, todavía está en el aire. "Hay que sentarse a hablar y ver lo que hay encima de la mesa. Hasta que no tenga todas las opciones no voy a decidir".



"Ambas partes estamos contentas, así que halaremos en invierno y nos pondremos de acuerdo", añadió. Sainz ya está trabajando con el nuevo monoplaza, del que aseguró que "es un coche muy diferente al de este año, duro de pilotar". El deportista de 27 años, que ha demostrado poseer la habilidad de una rápida adaptación en cualquier coche al que se sube, solo le pide al monoplaza que sea rápido, "del resto ya me encargo yo".



La última carrera del mundial lo tuvo todo. El neerlandés Max Verstappen y el británico Lewis Hamilton se jugaban el mundial en la última vuelta. Carlos Sainz era tercero y quiso luchar por una posible victoria ante los dos candidatos a ganar el título, pero tenía doblados delante: "Fue algo injusto, podía pelear por una posible victoria, sobre todo si ellos se chocaban".



Finalmente fue el joven neerlandés quien ganó la carrera y se coronó como campeón del mundo. Sainz quedó tercero de una carrera que pasará a la historia. Ahora se especula con la posible retirada del heptacampeón Hamilton, algo que Sainz no desea: "Ojalá no se retire. Quiero seguir compitiendo con él, es uno de los mejores pilotos de la historia".









