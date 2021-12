¡Arde camerino de PSG! Fiestas, Europa vs Suramérica y mucha vanidad

Lo sabían todos al llenarse de tantas y tan costosas estrellas y aún así nadie logró anticiparse a una solución: PSG es una auténtica hoguera de vanidades que amenaza con echar a arder el más ambicioso proyecto del fútbol mundial.

Es así como lo revela el diario L'Equipe, que revela todos los cruces que existen dentro de un vestuario en el que todos quieren trato preferencial, todos se sienten indispensables y nadie, al final, es parte del equipo.



El primer destello, según el medio francés, fue la fiesta de cumpleaños de Mbappé: "ay dos clanes claramente diferenciados, el francés y el sudamericano", indica el medio. No pasa desapercibido lo poco que puede hacer el DT:

"ante las cámaras, Pochettino pone cara de circunstancias. En privado, es consciente de la magnitud del trabajo que le espera y de los escollos que le esperan. Con jugadores de esta talla, más con Sergio Ramos, todo el panorama político del vestuario está destinado a cambiar también. Y en París, el vestuario es por naturaleza explosiva".

El otro punto es el lío entre Keylor Navas y Donnarumma, que está lejos de ser una competencia sana. LÉquipe alide a un encuentro del costarricense con Bulka, exguardameta suplente del PSG, y las bromas de ambos al ver que tenían la misma marca de guantes (Sells). Según un testigo, Navas miró a Donnarumma y dijo: "solo los mejores porteros del mundo llevan estos guantes".



Y claro, el tema Neymar, siempre polémico. El brasileño, hoy lesionado, dejó plantados recientemente a unos patrocinadores del club en un evento y el motivo habría sido unas discrepancias por una prueba Covid que debía realizarse. Se dice que Leonardo, director deportivo, estaba iracundo y que pensó en castigarle severamente, pero no lo hizo por temor a que se filtrara y se armara otro escándalo.



El brasileño, curiosamente, no está en el capítulo de las fiestas y la agitada y atractiva noche de París, pero sí está, atención, ¡Lionel Messi! Hubo molestia en el club y en el vestuario cuando Leo Messi y Paredes se ausentaron del entrenamiento posterior a la gala del Balón de Oro por "gastroenteritis", según explicó el club, una historia que nadie se creyó y que todos reconocieron como una resaca.



Y ojo que este mismo lunes dos jugadores suramericanos, que no se identificaron aunque se sabe que no tienen la misma nacionalidad, llegaron muy indispuestos a entrenar después de haber sido vistos en una fiesta la noche anterior: ninguno le explicó a Pochettino por qué no podían entrenarse.



No paran los líos pues Idrissa Gueye es la cara visible de los antivacunas, en su caso por motivos religiosos. Antes del duelo contra Lille por la final de la Supercopa, el senegalés no cedió, dio positivo y evitó guardar cuarentena de diez días por petición directa de los dueños del PSG en Catar al gobierno israelí.



Se suman detallitos como el escándalo de la infidelidad de Icardi a su mujer, que lo sacó de competencia varios días, y al fin sigue siendo PSG una enorme hoguera de vanidades, sin pronóstico de éxito por falta de lo esencial: trabajo en equipo, pertenencia, hambre. Todo lo demás les sobra.