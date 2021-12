¡Se acaba el tiempo! PSG sigue con la ilusión de renovar a Mbappé

Leonardo, director deportivo del París Saint Germain, cree que el PSG tiene "buenas posibilidades" de renovar el contrato de su estrella Kylian Mbappé, que el pasado verano manifestó su intención de fichar por el Real Madrid, y que el próximo quedará libre.



En una entrevista a la emisora Europe 1 que se emite esta noche y cuyo contenido ha sido en parte divulgado por el periódico Le Journal du Dimanche, el director deportivo del PSG insiste en que el club de la capital francesa querría conservarlo "el mayor tiempo posible".

Reconoce que la actual es "una situación muy particular porque estamos hablando del mejor jugador del mundo que finaliza su contrato". Mbappé, que va a cumplir 23 años, llegó a París en 2017 procedente del Mónaco y a partir del mes de enero ya podría comprometerse con otro equipo si no quisiera aceptar las propuestas que le hace el PSG.



Leonardo asegura que tiene una "relación muy directa" con el delantero y con su familia, tanto con el padre como con la madre, y niega que haya problemas. "Se puede decir -reconoce- que ha habido momentos en que hemos discutido de forma más acalorada, pero eso forma parte de cómo se construye una relación".



En cualquier caso, el director deportivo insiste en que "si decide quedarse, se quedará porque es lo que queremos. Creo que todo esto lo viven de forma muy tranquila. Pero es una situación complicada porque querríamos que se quedara toda la vida y tenemos que respetarle. Creo que todavía tenemos buenas posibilidades. Lo creo".



Leonardo hace hincapié en que este contexto no está afectando al juego del joven internacional francés: "Kylian lleva tan bien su papel de mejor jugador del mundo que nada en su entorno tiene una verdadera influencia en su resultado, en su vida cotidiana, en su humor".



Por el contrario, estima que para él puede ser "como una nueva motivación". El director deportivo tampoco se priva de defender al entrenador, Mauricio Pchettino, al que se critica porque, más allá de los buenos resultados hasta ahora, el estilo de juego no convence.



A su parecer, lo cambios que ha introducido desde este verano necesitan un tiempo de adaptación. Leonardo está convencido de que hay muchas posibilidades de que esta sea "una temporada verdaderamente inolvidable".



EFE