¿Amaranto era el indicado? Vélez se refirió a salida de Cárdenas

La Selección Colombia Sub-23 fracasó en el Preolímpico de Venezuela y no ir a los Juegos Olímpicos terminó siendo el punto final para el técnico Héctor Cárdenas, quien de mutuo acuerdo con los directivos de la FCF, dejó su cargo.

Tras pasar el informe, ambas partes decidieron la no continuidad, pero Cárdenas seguirá trabajando en la Federación Colombiana de Fútbol, teniendo un cargo como instructor de programas de capacitación.



Sin embargo, las directivas deberán trabajar ahora en el nuevo timonel para la Selección Colombia Sub-20 y Sub-23, pues las otras categorías, Sub-17 y Sub-15 están cubiertas con Juan Carlos Ramírez y Jorge Serna.



Por ahora, no hay ningún nombre claro, pero el periodista Carlos Antonio Vélez no dejó pasar que Cárdenas se fue para postular un entrenador, siendo Luis Amaranto Perea el indicado, pero al parecer ese deseo será de momento muy difícil de cumplir por compromisos con la selección mayor.

“Cárdenas se inmoló al recibir una Selección que le correspondía a Luis Amaranto Perea pero este declinó “por compromisos con la de Mayores”, en una época en la que nada había. Olímpica sacada de cuerpo. Era buena idea que heredara, pero para continuar con la Sub-20 reforzada cosa que no lo hizo y ahí están las consecuencias. Fracaso rotundo e inocultable. Claro que su salida no soluciona el grave problema de todas las selecciones , la falta de gol”, dijo Vélez.



De igual manera, el periodista dijo que espera que el reemplazo de Cárdenas tenga todas las ganas de trabajar y mejorar las inferiores de Colombia, pues cree que ya hay hojas de vida de entrenadores que son ‘cometeros’.





“Sea quien fuere su reemplazo debe empezar, y los q se quedan también, a trabajar específicamente en ese tema. Ojo q los vividores y negociantes ya deben estar mandando hojas de vida. Son categorías atractivas para cometeros. Pilas”, finalizó Vélez.