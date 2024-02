Ex Selección lanza dardo: ‘En Colombia se perdió desde que salió Lara’

Eliminaron a Brasil del Preolímpico, un medallista dorado y una cantera permanente de talentos, ¿no es normal que eliminaran también a Colombia? ¡Deténgase! No compre ese consuelo de tontos. Que Brasil no esté en su mejor momento no justifica, de ninguna manera, la debacle que sufrió la representación nacional en Venezuela.

Es más, visto en la generalidad, la crisis de resultados del fútbol brasileño está permeando toda la estructura, basta ver la penosa Eliminatoria Suramericana al Mundial 2026 que está cumpliendo el equipo, con DT interino y toda suerte de improvisaciones.



Pero no es el caso de Colombia, que tiene una generación mayor bien estructurada y con buenos resultados, precisamente porque la mayoría de los del equipo de Néstor Lorenzo han hecho el proceso. Por eso saltan las armas ante un equipo Sub-23 que no logra una sola victoria ni marca un solo gol en una competencia continental.



¿Qué pasa? "En Colombia se ha perdido mucho. Desde que salió el profe Eduardo Lara, no ha venido una generación nueva. La última creo que fue la de nosotros, la 91-92 que sacó unas camadas que vino siendo casi la base del Mundial con James de goleador y que llegamos a pelear cosas grandes", dijo con claridad un hijo de esos procesos, Michael Ortega, en charla con Cristian Amezquita de Caracol Radio.



Mucho se ha señalado al técnico Héctor Cárdenas, a quien no se le dieron los resultados en la Sub-17 y como premio fue a la Sub-20, y una vez allí pudo recuperarse llegando a cuartos de final del Mundial, razón por la cual le dieron la Sub-23, con la cual fracasó estruendosamente.



Sin embargo, para Ortega no es el único responsable: "Eso es culpa de parte y parte. Yo viví todos esos procesos y a nosotros nos concentraban un mes, cada tres meses volvíamos nuevamente a hacer etapas de preparación, de conocernos más", señaló.



Y ojo a lo que dijo sobre las ventas prematuras de algunos clubes: "A veces el directivo está pensando en otra cosa, en sacar el jugador y venderlo muy rápido. Yo tuve ese problema, porque cuando llegué a México no sabía en dónde estaba. Fue una salida en la que llevaba apenas jugando un año en Colombia. Poco a poco fui creciendo y ganando experiencias sobre eso. Creo que a veces venden a los jugadores muy rápido, pero hay que consolidarlos primero y que las selecciones hagan procesos mucho más largos, de más preparación y más concentraciones para que ellos vayan viendo que, como en los tiempos de nosotros, vestir la camiseta de la Selección era lo máximo. Hoy en día a algunos jugadores les da igual si la visten o no”, concluyó.