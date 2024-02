Cárdenas y su antirrécord: único equipo sin puntos y ni un solo gol

La eliminación prematura puede ser el mal menor para la Selección Colombia Sub-23 en el Preolímpico de Venezuela y para el técnico Héctor Cárdenas.

Una primera fase sin victorias en cuatro salidas es una carga muy pesada, que se agrave por un antirrécord que acaba de firmar: es el único equipo nacional sin puntos que no ha celebrado ni un solo gol en competencia.



Vale recordar que en 2019, cuando era el técnico de la Sub-17 en el Campeonato Sudamericano, no sumó ningún punto y perdió todos los partidos disputados.



En ese certamen cayó 2-1 contra Argentina, 2-1 contra Uruguay y 3-2 contra Brasil y en la última fecha fue derrotado 1-0 por Paraguay. Solo en el Preolímpico de 1984 se vieron números tan negativos (terminaron sin puntos), aunque en aquella ocasión solo se jugaron dos partidos.



En realidad, de ese equipo Sub-17, Cárdenas solo contó con Yani Quintero (lesionado) y Jhon Jáder Durán, quien no fue cedido por el Aston Villa de Inglaterra.



Ahora, en el Preolímpico de Venezuela, fue goleado 3-0 por Ecuador, cayó 2-0 contra Brasil, 1-0 contra Bolivia y 2-0 contra Bolivia. Por primera vez, una representación nacional no llegó a anotar ni una sola vez, a pesar de tener figuras en ataque como Daniel Ruiz, Óscar Cortés, Andrés Gómez y Óscar Perea, por mencionar algunos. ¿Se mantendrá al frente de las selecciones juveniles? Pasó antes, podría pasar de nuevo.