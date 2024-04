Vélez enfureció tras disturbios en Cali vs América: se hizo tendencia

América de Cali ganaba 1-0 en Palmaseca al término del primer tiempo y cuando el árbitro Wilmar Roldán iba a continuar con el segundo tiempo, los disturbios en tribuna fueron los protagonistas, pues hubo petardos en cancha y eso hizo que el complemento no fuera inmediato.

Tras varios minutos de incertidumbre por si se jugaba o no, los comentarios del periodista Carlos Antonio Vélez durante la transmisión de televisión en Win Sports no se hicieron esperar y de manera constante, se sintió decepcionado por esos hechos bochornosos que estaba observando.



Cuando vio que se alargó el partido y no se reiniciaba, Vélez empezó a soltar frases contundentes, dejando claro que no iba a esperar hasta tarde por un partido, así que pidió actuar rápido de los árbitros para no hacer esperarlos tanto.



"¿Hasta qué horas, hasta que se les dé la gana?...¿Esperamos hasta mañana?", fue una de las frases de Vélez durante la transmisión.

De igual manera, el comentarista calificó de bochornoso lo que estaba viendo e incluso se ausentó unos minutos hasta que se reanudara el juego, pues dijo que él se preparaba para hablar de un partido de fútbol y no de disturbios o casos lejanos a ello.



Sus comentarios hicieron eco en redes sociales y hubo muchas reacciones que fueron tendencia.

