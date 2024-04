Hernández Bonnet habría abierto la puerta a su retiro del periodismo

Javier Hernández Bonnet es uno de los periodistas deportivos con más recorrido y prestigio del país y actualmente con 69 años es uno de los comunicadores de vieja guardia que siguen dando de qué hablar.



De hecho, el periodista se hace presente en los comentarios cuando juega en la Selección y ha estado en los grandes eventos deportivos y además es uno de los comunicadores que mejor información maneja de la FCF y la Selección.



Pues bien, en las últimas horas, el periodista durante su programa radial en el medio 'Blu Radio' habría abierto la puerta a un posible retiro del oficio.

Y es que en medio de un diálogo en donde se refirieron al regreso del periodista argentino Enrique Macaya Márquez a sus 89 años quien volvió a una transmisión en Copa Sudamericana, Bonnet dejó en duda que siga por muchos años más en los medios.



En tono jocoso, el periodista colombiano dijo: “No estoy queriendo decir que me tienen que aguantar hasta los 89 años… Yo me voy dentro de poquito, no se preocupen”.