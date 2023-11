Vélez no valoró nómina de Brasil y obligó a Colombia ganar: ‘Es hora’

La Selección Colombia volverá a la acción en Eliminatorias Sudamericanas el próximo 13 de noviembre y su primer reto en esa doble fecha será Brasil, a quien enfrentará en Barranquilla. Además, los de Néstor Lorenzo estarán obligados a vencer tras empatar contra Ecuador y Uruguay.

Pese a que Lorenzo aún no da su lista de convocados, Brasil se adelantó y el técnico Fernando Diniz entregó la nómina de 24 jugadores con los que intentará ganarle a Colombia en Barranquilla y en ella, las ausencias más notables son las de Neymar y Casemiro, que están lesionados.



Con respecto a la convocatoria de Brasil, el reconocido periodista Carlos Antonio Vélez se refirió a los jugadores que enfrentará la Selección de Lorenzo y no le dio mucho valor, así que le exigió a Colombia que es hora de ganarles con contundencia.



“Con Vinicius Jr y Rodrygo en el peor estado de forma, sin Casemiro y Neymar lesionados y con un jugador de 17 años, Endrick, como solución goleadora llegará la devaluada Brasil a Barranquilla. ¿Será que los aprovechamos? ¿Qué por fin les vamos a poder ganar? Tenemos una deuda con la historia y es que perdimos con el peor Brasil del último tiempo usando la Selección más promocionada de la historia. Es la hora, es la hora”, mencionó Carlos Antonio Vélez en su red social de X.



Con Vinicius Jr y Rodrygo en el peor estado de forma, sin Casemiro y Neymar lesionados y con un jugador de 17 años, Endrick, como solución goleadora llegará la devaluada Brasil a Barranquilla. Será q los aprovechamos? Que por fin les vamos a poder ganar? Tenemos una deuda con… pic.twitter.com/00WGwSL2Z3 — Carlos Antonio Velez (@velezfutbol) November 6, 2023



Por ahora, sólo queda esperar cuándo Néstor Lorenzo entregará su convocatoria para partidos contra Brasil y Paraguay, pero sin duda, con el adelanto de nómina de Diniz, podría ser una ventaja para armar el listado y así encontrar la fórmula para vencerlos.