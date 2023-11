¿Qué le están cobrando a Jhon Durán? Lo tienen borrado en Aston Villa

Lo dijo su entrenador y habría que creerle: Jhon Jader Durán no jugó a su regreso a Aston Villa tras jugar con Selección Colombia por Eliminatorias a mediados de octubre, por una lesión. Eso dijo Unai Emery.

Pero el delantero se recuperó, entrenó con normalidad, volvió a estar disponible y aún así lleva cuatro partidos, contando todas las competencias, fuera del radar. ¿Qué está pasando con él?



Este domingo no llegó a ser convocado y Aston Villa perdió 2-0 contra Nottingham Forest por la fecha 11 de la Premier League y eso que su equipo extrañó un revulsivo en ataque en una mala noche del Dibu Martínez que complicó a su equipo.



Con ese duelo sumó tres partidos fuera de los concentrados, pues lo marginaron para la victoria 4-1 contra West Ham y 3-1 contra Luton Town.



De hecho, su último partido por Premier fue el 30 de septiembre cuando ingresó al minuto 79 por Moussa Diaby en la goleada 6-1 sobre Brighton en Villa Park. Y lo preocupante es que ni en la Europa League, donde había ido alternando presencias, tampoco ha sido tabla de salvación: había sido titular en tres oportunidades, con dos goles contra Hibernian y Legia Varsovia e incluso minutos en la EFL Cup en la que Aston Villa cayó 1-2 contra Everton.



Aunque Emery trató de bajarle nivel a la polémica por la decisión de Durán de borrar de sus redes sociales todas las fotos con Aston Villa, en aparente señal de protesta por su inactividad, el asunto no fue un detalle menor y se lo estarían cobrando. Es lo único que explica que, desde el 18 de octubre su regreso de Colombia al Aston Villa, esté verdaderamente borrado.



Lo peor para él es que es falta de minutos se está repitiendo en la Selección Colombia, en al que tampoco ha sido titular en los cuatro partidos de las Eliminatorias al Mundial 2026. Viene otro llamado y es nada menos que contra Brasil, el partido que todos quieren jugar, y por ahora no hay luz al final del túnel en su nula participación en Aston Villa. ¿Habrá piedad? Solo Emery lo sabe.