Mendy quiso esconder su culpa: el machismo y argumentos lo delatan

Mientras la Premier League continúa y el Manchester City busca la manera de acercarse a los puestos del liderato que mantiene por una diferencia de dos unidades el Arsenal, uno de sus jugadores también sigue dando de qué hablar, pero no en su labor de futbolista, sino por la investigación que se le abrió por siete violaciones, un cargo de agresión sexual y un intento de violación en su casa.

Tal vez el Manchester City no sabía lo que estaba sucediendo con el lateral francés, pero respondieron de manera efectiva separando a Benjamin Mendy del club cuando explotaron las acusaciones en contra de él. Cada vez más fueron mujeres que declararon ante los juzgados por las agresiones y por relaciones sexuales que Mendy las obligaba sin la aprobación de ellas. Los testimonios de algunas son más que desgarradores.



Una de las víctimas de las agresiones y violaciones mantuvo que Benjamin Mendy le gritaba en reiteradas ocasiones, “no te muevas”, mientras abusaba sexualmente de ella. Pero no fue la única declaración macabra de la afectada quien mencionó, “traté de escapar, pero no podía poner mis manos por delante de mí. Tenía un poco de medio y recuerdo sentirme incómoda. Tenía ganas de levantarme. Podía sentirlo dentro de mí y sus manos aferrándose a mí con fuerza”.



Ahora que su juicio sigue desarrollándose, Benjamin Mendy se ata a decir que es inocente porque todo fue supuestamente consensuado con las mujeres, pero, dejó declaraciones sumamente contradictorias en pleno juzgado de Chester. Mendy comentó que se le hacía muy fácil tener relaciones sexuales gracias a ser deportista de alto rendimiento. Sin embargo, no todos los futbolistas viven una vida tan revolucionada como la del francés.



El ex Marsella y Mónaco dijo, “sé que no soy Brad Pitt, pero las mujeres se acercaron a mí… no por mi apariencia, sino por el fútbol”. Posteriormente, dijo que al firmar con el Manchester City, su prestigio con las mujeres creció exponencialmente hasta el punto de codearse con muchas jóvenes que ni conocía, pero que siempre terminaban en su casa y en relaciones sexuales, “estaba disfrutando de la casa, estaba disfrutando de las mujeres. Estaba tan feliz en el Manchester City, tan emocionado. También estaba entusiasmado con el fútbol”.



Sin duda alguna, las declaraciones lo delatan aún más y solo demuestran el grado de machismo de Benjamin Mendy diciendo que ya llegó al Manchester City y puede hacer lo que se le plazca con las mujeres. Así, supuestamente se declaró inocente porque todo fue consensuado, pero sus testimonios siguen demostrando otra cosa y una faceta mucho más macabra del ex Mónaco.



Y posteriormente, explicó por qué estaba disfrutando tanto. Era como si se nublara, y solo le importaba su satisfacción personal sin pensar en las afectadas, “fui directo sobre lo que yo quería y lo que ellas querían. En ese momento no estaba pensando si podrían estar molestas. Si ellas querían sexo y yo quería sexo, estaba bien. Seguía con mi fiesta. Estaba disfrutando del sexo con muchas mujeres”.



Agregó que lo hacía con varias mujeres en la misma noche, “para mí era normal, pero ahora me doy cuenta de que suena raro”. Finalmente, se volvió a declarar inocente, aunque es consciente de su actitud irrespetuosa con las mujeres con las que estuvo y se avergonzó de ello. Su inocencia gira en torno a que fue consensuado.