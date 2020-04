La depresión de Iniesta, la revelación del campeón de la Copa Mundo

El futbolista español, Andrés Iniesta, que para muchos es uno de los mejores mediocampistas de la historia, ha contado una de las etapas más difíciles de su carrera como jugador profesional en un documental basado en su vida, titulado 'El héroe inesperado'.

Andrés Iniesta, recordó que durante una de sus mejores etapas en el F.C. Barcelona padeció de un cuadro depresivo, y que gracias al apoyo de su familia y del club, logró salir adelante.

“La noche que vi que estaba muy mal fue cuando me dijo si se podía acostar al lado mío, a medianoche. Él dormía arriba y nosotros, abajo. Se me cayó el mundo encima”, expresó María Lujan mamá de Andrés Iniesta, quien cuenta la historia del difícil momento que vivió el jugador español a sus 25 años.

Iniesta, quien reveló uno de sus mayores secretos personales en el documental, contó que el cuadro de depresión que sufrió, sucedió en una de las mejores temporadas con el Barcelona (2009) y que la muerte de su amigo Dani Jarque fue la que lo terminó de derrumbar: “Pasan los días, no mejoras, te das cuenta de que no tienes vitalidad, todo se va volviendo nublado o negro. Comencé a entrenar, pero no me sentía bien. La lesión no mejoraba -tuvo una rotura en el aductor de la pierna derecha y jugó infiltrado la definición ante el United-. Y luego lo Dani Jarque. Fue como un disparo muy potente que me hizo volver a caer abajo porque no estaba bien”.

Pep Guardiola, técnico del equipo culé en aquel entonces, no fue ajeno a la situación y dijo: “Tras la pretemporada yo le veía más triste, a veces pasan estas cosas por situaciones personales. Le pregunté, pero no sacaba nada en claro. Hasta que me enteré. Son humanos los futbolistas, yo no sabía cómo tratarlo, pero el club echó una mano y fue tratado con especialistas”.

Para finalizar, Iniesta asegura que gracias a su familia, compañeros de equipo y el club, puedo salir de ese vacío emocional que sintió en medio de un etapa profesional llena de éxito.