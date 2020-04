'En los momentos límites fracasa': dura crítica de Niembro a Gallardo

El reconocido periodista argentino, Fernando Niembro, concedió una entrevista para el diario 'Olé' de Argentina, en la que no ocultó su opinión y desató la polémica al referirse a Marcelo Gallardo, técnico de River Plate, como un entrenador que en los momento claves fracasa: "Veo una exagerada pontificación con relación a las cualidades de Gallardo, cuando me parece que en los momentos límites fracasa o se frustra".

"Creo que River ha ganado por sus grandes jugadores, tiene extraordinarios jugadores. Ha reemplazado un equipo por otro y esos jugadores lo han salvado...A mi me extraña que Gallardo, siendo tan brillante, haya perdido los dos campeonatos últimos sin recurrir al ingenio que todo el mundo dice que tiene. Perdió el partido con el Flamengo por no ser ingenioso y ha perdido este campeonato por mil motivos, entre ellos, por no tener ingenio. No te puede ganar Boca este campeonato arremetiendo de atrás...", afirmó Fernando Niembro, quien a sus 72 años es centro de la polémica en Argentina por sus declaraciones en contra de Gallardo.

Niembro, uno de los pocos críticos directos que ha tenido Gallardo en sus casi seis años al frente de River Plate, finalizó la entrevista diciendo: "En los momentos que tuvo que aparecer no apareció y en los otros momentos aparecieron los jugadores y le han brindado a River, quizás, la etapa más gloriosa de su vida".

La polémica pasó a redes sociales, tanto hinchas como exjugadores manifestaron estar en contra de la declaraciones del periodista argentino. La mayoría, aseguran que las finales han sido los momentos en los que más se ha visto la mano del 'muñeco' pues sus once títulos, incluidas dos Copas Libertadores, como técnico de River, certifican su buena y exitosa labor al mando del club de Núñez.