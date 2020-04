'Déjenme ser muy claro, no dono': polémicas declaraciones de Adebayor 

La situación de emergencia sanitaria en el mundo es crítica, la pandemia del coronavirus ha hecho que cientos de personas hayan sacado su lado más solidario para ayudar a combatir la difícil situación que atraviesa la mayoría de los países en el mundo.

Futbolistas y otros personajes públicos, han realizado millonarias donaciones para ayudar a sus países a confrontar la complicada situación médica, caso contrario del jugador africano Emmanuel Adebayor, quien al ser preguntado por el tema, declaró: "Para aquellos de ustedes que dicen que no dono, déjenme ser muy claro, no dono. Es muy simple. Hago lo que quiero y como lo que quiero. Después, habrá personas que me criticarán por el hecho de que no hice una donación en Lomé".

"Algunos piensan que fui yo el que introduje el virus en Lomé (capital de Togo). Es muy desafortunado, pero este país es así. Pueden compararme con Drogba, pueden compararme con Eto'o, pero desafortunadamente yo soy no soy ellos. Soy Emmanuel Sheyi Adebayor y siempre haré lo que quiera", finalizó el exfutbolista del Real Madrid, que actualmente juega en el Club Olimpia de Paraguay.

Las declaraciones del delantero togolés no sentaron para nada bien en la opinión pública, su actitud arrogante frente al tema, no fue bien recibida por los ciudadanos africanos y del mundo en general. Togo, actualmente tiene 86 personas diagnosticadas con covid-19, registrando seis personas fallecidas.