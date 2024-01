Bonmatí, ganó el The Best: esta fue la posición de Linda Caicedo

Pese a que habían altas expectativas para Colombia con respecto a lo que podía pasar con Linda Caicedo en la gala de premiación del The Best de la FIFA, finalmente, la favorita Aitana Bonmatí, se quedó con el galardón en Londres.

Haber quedado campeona con España en el Mundial femenino jugado en Australia y Nueva Zelanda, la española y obtener el Balón de Oro en 2023, fue suficiente para que la talentosa jugadora se quedara con el The Best.



"Hace dos semanas me entró cierta nostalgia, al dejar 2023. Ha sido un año excepcional, único, que recordaré toda la vida. Es un orgullo este premio y se lo debo al Barça y la selección, por el gran trabajo que hemos hecho. Gracias a compañeras y staff y club y también a la selección. Sin vosotros no estaría recogiendo este premio ni sería la futbolista que soy. Gracias a mi familia, que siempre está a mi lado. Felicito a todas las nominadas y me siento orgullosas de ser parte de este grupo tan fuerte de jugadoras que están cambiando el mundo", fueron las palabras de Aitana Bonmatí al recibir el The Best.





Posición de Linda Caicedo en The Best

El primer lugar fue para Bonmatí con un total de 52 puntos, tras todas las votaciones, pero en un orgulloso segundo lugar, apareció la colombiana Linda Caicedo, quien sumó 40 unidades, lográndole quitar el puesto a Jennifer Hermoso, otra de las campeonas del mundo con España.