Sin Linda ni colombianas: polémico once ideal en premios The Best

La FIFA dio a conocer el once ideal femenino de la temporada 2023 en la gala de los premios The Best que se realizó el 15 de enero en Londres y como era de esperarse, la presencia de jugadoras campeonas del mundo con España aparecían en el listado.



Y es que de la selección campeona del mundo, la española, tan sólo tuvieron cabida dos: Olga Carmona y Aitana Bonmatí.

Más allá de la presencia de jugadoras de élite como Olga Carmona y Aitana Bonmatí, Mary Earps, Sam Kerr, Lucy Bronze, Alex Morgan, entre otras, hubo ausencias polémicas como por ejemplo la de Linda Caicedo, quien tuvo un 2023 bueno, pero no le alcanzó para subirse entre las mejores once del mundo.



De igual manera, fuera de Caicedo, tampoco hubo ninguna colombiana y un histórico Mundial femenino en Australia no fue suficiente para que alguna quedara en el listado.

Este es el once ideal femenino en el premios The Best 2023:



Mary Earps (M. United); Lucy Bronze (Barcelona), Alex Greenwood (M. City), Olga Carmona (R. Madrid); Lauren James (Chelsea), Aitana Bonmatí (Barcelona), Keira Walsh (Barcelona), Ella Toone (M. United), Alessia Russo (ahora Arsenal); Alex Morgan (San Diego Wave) y Sam Kerr (Chelsea).