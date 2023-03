Santa Fe quiere tomar vuelo: así enfrenta a Águilas en Sudamericana

Independiente Santa Fe jugará este miércoles el partido más importante del año: visita a Águilas Doradas en partido único, con el fin de clasificar a fase de grupos de la Copa Sudamericana 2023.



El cardenal se juega el todo o nada en el Atanasio Girardot, desde las 7 de la noche, pues está en juego la jerarquía e historia del equipo, la continuidad del entrenador Harold Rivera y el porvenir económico del semestre, pues entraría casi un millón de dólares a las arcas del club bogotano.



El cardenal no tuvo un buen comienzo en la liga colombiana, pues ha sumado 6 de 18 puntos posibles, su estilo no gusta al hincha y los refuerzos no han mostrado su mejor cara.



Harold Rivera espera definir el mejor XI, y trabajó con tres defensores, seis volantes y un punta; también probó un esquema 4-5-1, así que podría sorprender con su esquema en el Atanasio.



Lo cierto es que el entrenador se juega su futuro y el del club, por lo que no puede equivocarse. Tampoco los jugadores, quienes están llamados a mostrar su mejor imagen.



Alineaciones probables



Águilas Doradas: José Contreras; Mateo Puerta, Jeisson Quiñones, Jean Pestaña, Yhorman Hurtado; Jean Pineda, Kevin Castaño; Johan Caballero, Jesús Rivas, Alex Castro; Marco Pérez.

DT: Lucas González.



Santa Fe: José Silva; Kevin Mantilla, Marlon Torres, José Aja; Fabián Viáfara, Jhojan Torres, Iván Rojas, Dairon Mosquera; José Enamorado, Wilson Morelo, Fabián Sambueza.

DT: Harold Rivera.