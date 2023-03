Copa Sudamericana 2023: nuevo formato y camino de equipos colombianos

Este martes comienza la Copa Sudamericana 2023, el segundo torneo de clubes más importantes que tiene la Conmebol. Este año tendrá nuevo formato y tendrá 56 equipos participantes: 44 clasificados de manera directa y 12 que se sumarán desde la Copa Libertadores, en distintas instancias de la competición.



La primera fase contará con 16 partidos, con la novedad de que cada llave se jugará a partido único, y no de ida y vuelta.



Por Colombia habrá dos llaves: Águilas Doradas vs. Santa Fe (8 de marzo a las 7:00 p. m.) y Tolima vs. Junior (9 de marzo a las 7:00 p. m.).



Los ocho clasificados de esta primera fase llegarán a la fase de grupos y garantizarán un premio de USD 900.000 (novecientos mil dólares). Además, la Conmebol entregará 100 mil dólares por partido ganado, como mérito deportivo, así que un equipo podría llegar a ganar hasta 600 mil dólares extras.



La fase de grupos iría del 4 de abril al 27 de junio.



Los dos primeros de cada grupo accederán a la ronda de octavos de final; a partir de ese momento se volverán a jugar llaves de ida y vuelta hasta la final. El campeón tendrá un premio de USD 5.000.000.