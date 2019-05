'No tengo dudas que podemos ganar': Restrepo, técnico (e) de Nacional

Un nuevo reto se le presenta al Atlético Nacional tras superar al Deportivo Cali como visitante y seguir con vida en la Liga I-2019. Frente a Fluminense este miércoles en el Atanasio, deberá, como mínimo, marcar 3 goles y no recibir ninguno para levantar otro pagaré y asegurarse un lugar en los octavos de final en la Copa Suramericana. Reto que el técnico encargado Alejandro Restrepo quiere asumir con el mayor compromiso y en el que confía con el plantel que tiene para conquistar un resultado épico.

“El mensaje en el deporte de alto rendimiento nos lo da siempre en creer, en la preparación, en el trabajo, en los jugadores jóvenes, en los experimentados. Tenemos la calidad para asumir los desafíos, nunca en el deporte está nada perdido”, resaltó.



Además, “Nacional es un club con principios de juego que nuestros hinchas nos siguen, debemos ponerlos en práctica con la mayor calidad posible. Intentar marcar rápidamente y revertir esta situación. No tengo dudas que podemos ganar y pasar esta serie”.



Sobre su balance en los cuatro días en el que ha estado al frente del equipo, Restrepo indicó que “ha sido positivo, de mucho aprendizaje, viviendo este momento de club con mucha responsabilidad y asumiendo estos partidos con toda la seriedad posible”.

Pensando en el partido que viene contra los ‘cariocas’, tres bajas se confirmaron para este duelo. “Revisando algunos temas de sobrecarga que son normales de un viaje largo, hemos mirado cómo podemos tener una nómina lo más completa posible. Alexis (Henríquez) y Jeison (Lucumí) no han entrenado, estarían descartados para el partido contra Fluminense. Por la seguidilla de partidos, Nicolás Hernández ha tenido una inflamación de su rodilla izquierda y es posible que no esté. En su lugar estaría Cristian Moya que puede cumplir en la posición”.



Volviendo a repasar en el tema de creer en la remontada, el DT precisó que “todos los momentos en la vida son para creer, encontré un grupo muy profesional, de grandes seres humanos. En la charla previa al entrenamiento de hoy, repasamos el gol que le marcamos al Cali. Fue un momento de unión, de alegría, de equipo, de querer competir. Seguramente por ser un deporte, tiene momentos difíciles, pero siempre habrá una nueva oportunidad para hacer mejor las cosas”.

“El grupo demostró en Cali que está muy bien, también estuve con ellos en Brasil y la forma por la que se dio el partido, no nos terminó expresarnos y luego se dio un resultado increíble. En estos momentos la preparación se unió con la oportunidad y es ahí donde debo demostrar. Esa confianza que me han tenido con los juveniles, ahora me llegó con el plantel profesional”, agregó.



Pensando en una probable continuidad como técnico del plantel profesional, Restrepo expresó que “tengo muy clara mi posición en el club, en estos momentos estoy para apoyar a los jugadores y al club. Ni me ilusiona, ni me intranquiliza, estoy enfocado en conseguir los objetivos y aportar mi granito de arena desde mi posición”.



Analizando a Joao Pedro, la revelación de Fluminense, quien con 17 años y 11 partidos como profesional suma 8 goles, sumado a elementos de su equipo que también ha sido promovidos de la Sub 20, Restrepo resaltó que “en la dinámica del fútbol actual, el jugador joven ha tomado mucho protagonismo. Todo ha pasado muy rápido en el primer equipo y hoy debo planificar los juegos que vienen con lo que disponemos. En su momento, el club le dará oportunidad a los jugadores que vayan haciendo méritos, no vamos a forzar nada y que la vida continúe su cauce”.

En cuanto a la elección del club sobre su designación para encarar estos partidos, el DT comentó que “nunca se forzó nada, con el profesor Paulo (Autuori) había una gran comunicación, entrenábamos a la misma hora. Ha sido un trabajo que se ha dado de una forma natural y tener el momento de estar en el primer equipo se ha dado por la cercanía que he tenido con los juveniles”.



Finalmente, espera que su equipo pueda atacar con inteligencia, “debemos marcar, estar atentos defensivamente y plantear una estrategia para atacar y estar seguros en defensa”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín