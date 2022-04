Julio Comesaña valoró criticó el estilo de juego de Internacional

Deportivo Independiente Medellín cayó 0-1 con Internacional de Brasil, por la tercera fecha del grupo E en la Copa Sudamericana 2022. Al final del partido, Julio Comesaña valoró la manera de competir que tuvieron sus dirigidos y criticó la manera de cortar el juego en el ‘colorado’ de Porto Alegre.



“En la medida que el segundo tiempo avanzó, pudimos mejorar, generamos un buen juego, no era lo que pretendíamos, pero circulamos bien la pelota contra los brasileños. Nos apuramos teniendo la pelota, fuimos imprecisos. El partido fue luchado, pudimos ganar o empatar también, es una derrota sin reproches, los jugadores hicieron un gran esfuerzo”, indicó.



En cuanto al rival, Comesaña detalló que “marcaron el gol cuando estábamos dominando el partido, el fútbol está tan cambiado que antes, los brasileños cuando iban ganando, no te prestaban más la pelota. Hay que aceptar esta derrota, ellos terminaron como 9 de Octubre, haciendo tiempo, tirándose al piso, eso es lo único que me desagradó, pero no cuestiono el triunfo de ellos. Ganaron, hicieron un gol y no pudimos”.



Sobre la presencia de Edwar López en la cancha, Julio explicó que “Edwar López estaba para jugar un tiempo sin problema. Equivocamos el camino, es un extremo que había que jugar más con él. Hay que utilizarlo como corresponde. Buscamos elaborar una sociedad que no se logró generar, la intención era otra, no se dio el efecto que queríamos”.



Pensando en lo que viene en los tres frentes, Comesaña precisó que “la evaluación individual y colectiva del juego no puedo hablarla de manera apresurada, hay cosas que debo analizar mucho más, para encontrar conclusiones. Hay cosas que tengo claras, otras no tantas, hay que mejorar siempre. Estoy tranquilo, no estoy contento, hace rato no perdíamos. No es un partido para reprochar a los jugadores, fue un trámite normal. El equipo no dejó de luchar, de intentar y ese es el fútbol”.



Finalmente, resaltó el acompañamiento de los cerca de 4.000 hinchas que viajaron desde Medellín para seguir al poderoso. “A la hinchada del equipo tienen mis respetos, hicieron un gran esfuerzo para acompañarnos, desafortunadamente no logramos el triunfo. Me queda la sensación que hay alguna tragedia, perdimos un partido, como lo ganamos o empatamos, pero no es nada grave, pero la gente habla desde su emoción. Si es positiva, hablan mucho porque ganamos, si es negativa, tienen el dolor de la derrota y se enojan con todo el mundo”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Pereira

En Twitter: @juanchoserran8