Internacional frenó al DIM en la Copa Sudamericana: 0-1 en Pereira

Deportivo Independiente Medellín cayó 0-1 con Internacional de Brasil, por la tercera fecha del grupo E en la Copa Sudamericana 2022. Aunque el poderoso generó opciones, no fue contundente y el conjunto de Porto Alegre fue efectivo gracias a Alemao, quien anotó el gol con que tomaron la punta de su zona con cinco puntos, uno menos que el equipo antioqueño.



Al minuto 6, Independiente Medellín generó la primera aproximación en el arco rival mediante Vladimir Hernández, con un remate de media distancia que controló el arquero Daniel. Inter reaccionaba, y al minuto 12 se acercaba al arco de Andrés Mosquera Marmolejo con un remate de Wanderson.



Aunque el juego era cortado y con mucha fricción, ambos equipos intentaban llegar al arco rival, con más intención que precisión. Sobre el minuto 21 tras un tiro de esquina, Alemao tuvo el primero, pero su remate sobre el segundo palo se fue muy suave y controló el arquero poderoso.



Internacional seguía presionando y al minuto 27, Gabriel tuvo el primero, producto de una jugada colectiva que logró detener Marmolejo. Los brasileños gozaban de un buen momento en el partido, controlando la pelota y atacando por las bandas.



El juego cayó en intensidad y el partido se concentró en el medio campo, ambos equipos competían con fuerza, nadie daba su brazo a torcer. Al minuto 38, Internacional tuvo el primero con un remate de Edenilson que a dos tiempos controló Marmolejo y Yulián Gómez, un minuto después, generó un contraataque por el sector izquierdo que no logró definir de gran forma ante la salida del arquero Daniel.



En la etapa complementaria, ingresó en el Medellín Juan Guillermo Arboleda en lugar de Juan David Mosquera. Al minuto 4, Javier Méndez remató de media distancia, exigiendo al golero Daniel, tres minutos después, un centro de Yulián Gómez por izquierda, estuvo cerca de anotar Vladimir Hernández.



Sin embargo, Internacional fue quien se puso en ventaja a través de Alemao al minuto 9, quien aprovechó un pase por derecha de Rodrigo Dourado, el volante rompió las líneas de su rival, pero el atacante logró fabricar su espacio ante la pasividad de los defensas. El delantero con el número 35 ajusta ocho goles con la camiseta del ‘colorado’.



Tras el gol, Medellín se volcó al ataque, recuperó la posesión de la pelota y adelantó líneas. Sumado a que ingresó Edward López en lugar de David Loaiza. Al minuto 21, Adrián Arregui probó suerte de media distancia, pero el arquero Daniel contuvo sin problemas. Un minuto más tarde, Internacional efectuó dos cambios; ingresando David y Mauricio, en lugar de Wanderson y Alemao.



Sobre el minuto 25, Medellín efectuó un nuevo cambio, con el ingreso de Diber Cambindo en lugar de Adrián Arregui, quien manifestó un calambre en una jugada anterior. Con tres delanteros, el conjunto rojo de Antioquia fue a buscar el empate, aunque no lograba descifrar el planteamiento defensivo del equipo brasileño, sumado a que les interesaban cortar el juego y dejando que los minutos avanzaran.



Al 35, una falta cobrada por Bryan Castrillón, quien había ingresado hace instantes, un mal rechazo de la defensa del Inter, le quedó la pelota a Luciano Pons, quien remató sobre el segundo palo, pero Daniel en una atajada providencial, evitó la caída de su pórtico. Sobre el minuto 43, un centro al área desde el sector izquierdo para Luciano Pons, pero el jugador fue empujado dentro del área. Sin embargo, el árbitro Nicolás Lamolina no sancionó la falta.



En tiempo de descuento, Bryan Castrillón tuvo el empate, pero su remate lo atajó el arquero Daniel, quien fue una de las figuras del encuentro y el principal culpable que Internacional lograra su primera victoria en el grupo, lo que le bastó para tomar la cima. Por su parte, Medellín se plantó con cuatro puntos en el segundo lugar, sin saber lo que pueda suceder con Guaireña y 9 de Octubre, quienes se enfrentarán este miércoles.



En la próxima fecha, Independiente Medellín visita en Manta a 9 de Octubre de Ecuador, mientras que Internacional visita en Asunción a Guaireña de Paraguay.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8