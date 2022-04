Comesaña hace cuentas en la Liga: ¿El DIM ya se siente clasificado?

Con angustia, Deportivo Independiente Medellín logró revertir dos veces el marcador para imponerse como visitante por 2-3 sobre Atlético Bucaramanga. El poderoso llegó a 30 puntos y con +8 en la diferencia de goles, el conjunto antioqueño quedó muy cerca de la clasificación a los cuadrangulares semifinales de la Liga I-2022. Algo que no sucede desde la Liga II-2018. Al final del partido, el técnico Julio Comesaña habló sobre la manera en que el equipo logró sobreponerse y lograr de esta manera, el segundo triunfo por fuera del Atanasio en este campeonato.

“Siempre saco la cuenta que, para clasificar, se necesita el 50 por ciento más uno. Si son 60 puntos, conseguir 31 da para estar tranquilo. Yo creo que es probable que con 30 puntos ya estemos adentro, pero me gustaría sumar uno más. Nosotros hemos venido jugando con el mismo equipo, con algunos cambios por lesiones o suspensiones. Por ejemplo, todavía tenemos a (Andrés Mosquera) Marmolejo afuera, volvió Víctor Moreno y hemos tenido una buena respuesta de quienes no han tenido mucha competencia, entonces es un equipo que se revela en la adversidad, pelea hasta el final y hay buenos jugadores”, remarcó.



Además, el estratega precisó que “unos jugadores se están potenciando y otros están subiendo su nivel. Viene Inter, luego el clásico contra Nacional, así que tendremos en cuenta el cuidado, la recuperación de los jugadores para tomar decisiones”.



Sobre el rival, Comesaña lo elogió y espera que el técnico Armando Osma logre completar el año con los leopardos. “Bucaramanga tiene un equipo bien organizado, de todas maneras, su técnico ha tenido poco tiempo para tantos cambios y juegan muy bien. Juegan bien con la pelota, pasan bien al ataque, tienen media distancia y con especialistas como Dayro (Moreno) y Sherman (Cárdenas) le pone experiencia, ojalá puedan seguir construyendo un semestre más, los veo muy bien”.



Volviendo al análisis de su equipo, Comesaña expresó que “cuando un equipo se resiste a perder, juega hasta el final, es probable que consiga las cosas. Es un estado de ánimo y debe ser la cultura del club, Medellín ha sido un equipo aguerrido, sufrido y los jugadores deben entender de esa manera de jugar. No es fácil enfrentarnos, hay cosas que estamos consolidando”.



Finalmente, habló sobre las obligaciones y lo que quiere para este remate de semestre con el poderoso. “Mi objetivo personal era la clasificación a finales de la Liga, no hubiera resistido otra eliminación más, lo que no quiere decir que las cosas prioritarias, deje de ocupar el interés en afrontar los otros dos torneos. En la Copa Colombia ganamos el juego de ida contra Tigres y en la Sudamericana buscaremos llegar lo más lejos posible. No me hago películas, vamos partido a partido y buscaremos los mejores resultados, acá llevo seis meses, hay jugadores que tienen apenas cuatro meses de estar acá”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8