Medellín, a consolidar el liderato en Sudamericana: recibe al Inter

Deportivo Independiente Medellín recibe en Pereira al Internacional de Porto Alegre, por la tercera fecha del grupo E en la Copa Sudamericana 2022. El poderoso buscará estirar la ventaja en la cima de su zona cuando enfrente al conjunto brasileño, quizás su rival más complicado a priori.

El poderoso quiere seguir marcando historia en la Copa Sudamericana



Con las metas claras, Deportivo Independiente Medellín viajó desde Bucaramanga a Pereira para enfrentar a Internacional de Porto Alegre. Con el viento en la camiseta de estar peleando en tres frentes: Liga, Copa Colombia y Copa Sudamericana, el poderoso buscará en Pereira una victoria que les permita estirar la ventaja sobre un rival directo y afianzarse en el liderato de su zona.



Julio Comesaña, técnico del DIM sabe la importancia de medirse contra un exigente rival y confía en su grupo para lograr un nuevo triunfo en casa prestada. “Mi objetivo personal era la clasificación a finales de la Liga, no hubiera resistido otra eliminación más, lo que no quiere decir que las cosas prioritarias, deje de ocupar el interés en afrontar los otros dos torneos. En la Copa Colombia ganamos el juego de ida contra Tigres y en la Sudamericana buscaremos llegar lo más lejos posible. No me hago películas, vamos partido a partido y buscaremos los mejores resultados”.



Por su parte, Andrés Cadavid, capitán y referente del equipo, remarcó que “teníamos que lograr esa suma de puntos suficientes en la Liga para afrontar la Sudamericana, queremos llegar lo más lejos posible. Entendemos que queremos hacer grandes cosas, es muy bueno sumar de visitante, con ese ahorro de puntos, se le pueden dar oportunidad a otros compañeros que no juegan, pero tienen hambre de competir”.



Además, “estamos con objetivos claros, es un grupo sano, que se anima ante un error personal, se ha visto en varios partidos donde tenemos el marcador en contra, sacamos la casta para seguir adelante y cuando estemos en afugias, hay que sacar la fuerza”.



En cuanto a las novedades, Víctor Moreno reapareció en la zaga del equipo, anotándole al Bucaramanga, Andrés Mosquera Marmolejo está en la lista de convocados, pero posiblemente Luis Erney Vásquez siga custodiando el pórtico rojo.

Internacional cuenta con técnico nuevo y energías renovadas



Luego de la salida del argentino Alexander Medina como técnico del club, a Internacional de Porto Alegre llegó Mano Menezes, reconocido entrenador brasileño el cual debutó en el triunfo 0-1 sobre Fluminense, por la tercera fecha del Campeonato Brasileño. Frente al DIM, el ‘colorado’ no hará muchos cambios, con respecto al último partido. Rodrigo Moledo regresó a Porto Alegre. Mientras que Bruno Méndez y Vitão se disputan el puesto junto al ex River Plate Gabriel Mercado. En ataque, la duda estaría entre Wesley y Alemão, este último fue quien anotó en el triunfo ante el ‘Flu’. Además de Bruno Méndez, Internacional tiene las bajas de Taison, Moisés, Kaique Rocha y Tiago Barbosa.



Edenilson es el referente de Internacional. El volante vivió su mejor año en 2021, cuando hizo 15 goles y dio nueve asistencias. Tite lo convocó en varias ocasiones a la Selección Brasileña. Sin embargo, en esta temporada, al jugador le ha costado mantener el rendimiento, solo tiene un gol y una asistencia. La irregularidad y el largo periodo en el club sin títulos hace que sea criticado por los hinchas. Sumado a que la semana pasada pasó por un episodio complicado, con un video de un hincha amenazándolo con un arma, que luego resultó ser falso. Frente al DIM, debe jugar junto a Gabriel, para avanzar con el balón y acercarse a los delanteros.



Datos entre Independiente Medellín e Internacional de Porto Alegre



Por torneos Conmebol, Independiente Medellín ha enfrentado en 12 oportunidades a equipos brasileños, de los cuales, ganó cuatro, empató cuatro y perdió cuatro. Anotó 19 goles y recibió 16.



Aparte del Inter, el DIM ha enfrentado a seis rivales brasileños por torneos Conmebol: Sao Paulo, Gremio de Porto Alegre, Corinthians, Santos FC, Athletico Paranaense y Santa Cruz.





Alineación probable



Independiente Medellín: Luis Erney Vásquez, Juan Guillermo Arboleda, Víctor Moreno, Andrés Cadavid, Germán Gutiérrez; Adrián Arregui, David Loaiza, Jean Pineda, Vladimir Hernández, Juan David Mosquera; Luciano Pons.

D.T.: Julio Comesaña.



Internacional de Porto Alegre: Daniel; Fabricio Bustos, Bruno Méndez (Vitão), Gabriel Mercado y Renê; Gabriel, Edenilson, Mauricio, Carlos de Pena y Wanderson; Wesley (Alemão).

D.T.: Mano Menezes.



Hora: 7:30 p.m.

Estadio: Hernán Ramírez Villegas.



Árbitro: Nicolás Lamolina (Argentina).



T.V.: Directv Sports.





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8