Llegó la hora: Equidad y Tolima se miden a brasileños en Sudamericana

La fase de grupos de Copa Sudamericana entró en acción el martes y este jueves aparecerán los colombianos, Equidad y Deportes Tolima, que tendrán rivales brasileños. Los aseguradores se medirán a Gremio, mientras que el vinotinto y oro lo hará frente a Bragantino. Ambos accedieron a esta fase tras dejar en el camino a otros dos de la casa: Pasto y Cali, respectivamente.

Tanto La Equidad, de Alexis García, como Deportes Tolima, de Hernán Torres, viajaron el martes a territorio brasileño para afrontar este primer duelo que los pone cara a cara con equipos brasileños. Los compromisos frente a Gremio y Bragantino se jugarán en Porto Alegre y Bragança, en el mismo horario, 5:15 pm.



Gremio vs La Equidad



El elenco asegurador llega al Arena do Gremio, de Porto Alegre, con aire en la camiseta tras remontar en la fase previa al Pasto, y haber clasificado a cuartos de final de la liga colombiana. El equipo bogotano tuvo la posibilidad de entrenar este miércoles en la sede de Internacional, y preparar lo que será su presentación internacional en la Sudamericana.



La última vez que La Equidad estuvo en este torneo continental fue en 2019, cuando logró instalarse en los cuartos de final de manera histórica. Sin embargo, se tropezó con el brasileño Atlético Mineiro y terminó perdiendo con global 5-2. En aquella gran presentación dejó en el camino a equipos como Independiente y Santaní de Paraguay, y Royal Pari de Bolivia en octavos de final. Ahora, tendrán que sacar su casta frente Aragua, Lanús y Gremio.



García dispone de lo mejor de su plantilla para este debut en fase de grupos. La lista de convocados está integrada por Cristian Bonilla, Sergio Román, Walmer Pacheco, Jhon García, Jefferson Mena, Jean Pestaña, Andrés Correa, Amaury Torralvo, Pablo Lima, Stalin Motta, Larry Angulo, Daniel Mantilla, David Camacho, Juan Mahecha, Hansel Zapata, Ómar Duarte y Diego Herazo.



Tras su debut copero por la fase de grupos, La Equidad regresará al país para preparar el choque del domingo el Techo con Nacional. A mitad de la siguiente semana recibirá a Aragua, de Venezuela, por Copa Sudamericana.



Bragantino vs Deportes Tolima



En el estadio Red Bull Bragantino se vivirá este compromiso del grupo G en el que también aparecen Emelec y Talleres de Córdoba. Deportes Tolima que arribó el martes a la ciudad, realizó entrenamiento en São Paulo y en la noche de este miércoles hizo reconocimiento al campo de juego.



En 2020 tuvieron su última participación continental, entrando a fase clasificatoria tras quedar eliminado en Libertadores. Sin embargo, se vio sorprendido por Unión La Calera, que lo mandó a casa antes de los octavos de final, después de igualar 0-0 en la ida y 1-1 en la vuelta. El gol visitante clasificó a los chilenos.



Los convocados para este primer enfrentamiento son Álvaro Montero, William Cuesta, Nilson Castrillón, Julián Quiñones, Jhon Narváez, Sergio Mosquera, Ánderson Angulo, Jeison Angulo, Leyvin Balanta, Juan David Ríos, Cristian Trujillo, Juan Pablo Nieto, Jaminton Campaz, Daniel Cataño, Yohandry Orozco, Andrey Estupiñán, Ómar Albornoz, Luis Miranda, José Guillermo Ortiz y Gustavo Ramírez.



Después de su debut, Tolima regresará a Ibagué para preparar la ida de los cuartos en la liga colombiana frente al Deportivo Cali, en un partido con sabor a "revancha". El próximo miércoles recibirá a Talleres, de Rafael Pérez y Diego Valoyes, por la segunda fecha.