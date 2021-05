La Equidad cayó en Copa Sudamericana frente al Lanús, de Alexis Pérez

Los dirigidos por Alexis García tuvieron este jueves su tercera prueba en la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Ante la imposibilidad de jugar en el Metropolitano de Techo, por disposición de la Alcaldía de Bogotá, y con la negativa de hacerlo en Armenia por la difícil situación de orden público en el país, debió hacerlo en el estadio Defensores del Chaco, de Asunción. Lanús ganó por la mínima y sigue dándole la pelea a Gremio por el pase a la siguiente fase.

A diferencia de los dos primeros compromisos, donde le plantaron cara a Gremio en Brasil y vencieron en Pereira a Aragua, los colombianos se toparon con un Lanús que los complicó durante todo el partido. El central colombiano Alexis Pérez fue titular y destacó con el equipo argentino.



Los primeros minutos fueron parejos, Equidad intentó imponer sus condiciones desde el pitazo inicial, pero Lanús se adueñó del balón, se paró en campo rival y empezó a inquietar predios de Cristian Bonilla, haciendo un buen trabajo de despliegue y repliegue.



A la altura del minuto 27', Lucas Vera convirtió el 0-1, gracias a la buena circulación de balón y a través de una acción colectiva. Pase filtrado de Matías Esquivel, toque sutil de Manuel López para habilitar a Vera y mejor la definición cruzada al segundo palo, ante la salida de Bonilla.



Antes de irse al descanso, Daniel Mantilla se "echó el equipo al hombro" con la intención de irse igualados. Trató de generar juego desde atrás y asociarse con Diego Herazo, quien no brilló porque la pelota no llegada. Siempre había un defensor de Lanús que se interponía en la intención.



En el complemento el panorama no cambió. Lanús siguió montado en el partido y poco o nada le permitió hacer a La Equidad. A los 57', Herazo consiguió pisar por primera vez predios defendidos por Lucas Acosta, quien terminó quedándose con la pelota abajo, mientras que el goleador asegurador llegaba con la marca encima.



Al final del partido, Equidad se quedó con un hombre menos en cancha tras la expulsión del central Jefferson Mena, por doble amarilla. Con este resultado, el granate llegó a 6 puntos y escolta al líder del Grupo A, Gremio. La Equidad se quedó con 3 unidades, en el tercer lugar.