Junior hizo más pero tuvo que conformarse con el empate frente a 'Flu'

En casa prestada, Atlético Junior empató a un gol con Fluminense, en duelo válido por la fecha 3 de la Copa Libertadores. Los rojiblancos llegaron a 2 puntos en su grupo y se ubican terceros, mientras que los brasileños lideran con 5 unidades, con los mismos puntos de River Plate.

El elenco colombiano salió con ímpetu, imponiendo condiciones y buscando el arco rival. Justamente, como premio a esa presencia ofensiva, llegó el gol. Pero la dicha duró muy poco pues minutos después, Fluminense aprovechó un error defensivo y sentenció el 1-1. Junior que venía de hacer un buen partido en el Monumental frente a River, le plantó cara al líder de su grupo y sacó el empate.



A los 9 minutos se dio una polémica acción a favor de Junior. Se trató de una falta de Kayky sobre Gabriel Fuentes, quien cazó un rebote en el área. El árbitro no dudó en pitar penalti en medio de los airados reclamos del Flu. El encargado de poner el 1-0 fue el goleador Miguel Ángel Borja, quien concretó su quinto tanto en la presente edición de la Copa Libertadores. Zapatazo potente, imposible para Marcos.



El tiburón siguiendo insistiendo y estuvo muy cerca del segundo, sin embargo la falta de definición les salió cara. Se trató de un balón filtrado de Edwuin Cetré para Borja, que le sirvió la pelota a Jhon Pajoy; sin embargo no impactó bien la pelota y la mandó desviada. Y como el que no los hace los ve hacer, cuatro minutos después el elenco brasileño convirtió el empate.



Todo se dio a los 20', después de un córner. Junior desatendió la marca y la joya brasileña, Kayky, de 17 años, se encargó de mandarla al fondo. Desde ese momento, el partido empezó a cortarse con faltas reiterativas y con el 1-1 se fueron al descanso.



En el complemento el libreto no cambió y más allá de los chispazos de 'Flu', el que buscó por todas las vías fue el elenco colombiano. Edwuin Cetre, Miguel Borja y Jhon Pajoy, los más insistentes. El arquero Sebastián Viera también tuvo un par de intervenciones claves.



A los 68', Borja estuvo cerca de sorprender a Marcos cuando buscó el primer palo. Didier Moreno y Pajoy se aliaron en una buena pared, que terminó en pase filtrado para el goleador. Miguel Ángel remató potente, pero el arquero brasileño se lució sacando el remate al tiro de esquina. El tiburón ponía en aprietos al Fluzão.



Fluminense se salvó después de un zurdazo de Pajoy, a los 75', remate que pasó ligeramente desviado sobre el travesaño. El mismo extremo insistió minutos más tarde, y apuró sobre los 88', con Cetré, que remató al arco tras un contragolpe, pero de no ser por Luccas Claro que se interpuso en el recorrido, la historia pudo haber sido otra.



Al final, Junior y Fluminense repartieron los honores en el Monumental de Guayaquil, casa del Barcelona SC, que sirvió de cara a los colombianos a causa de los problemas de orden público que se viven en Colombia en medio del Paro Nacional.