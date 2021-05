Prográmese con los colombianos en el mundo: agenda del fin de semana

Desde este viernes 7 de mayo y hasta el próximo lunes tendremos acción de colombianos en diferentes ligas del mundo. En un mes los tendremos de regreso con la Selección Colombia, esta vez bajo las riendas de Reinaldo Rueda, y por eso no les perdemos pisada. En FUTBOLRED los programamos, así que tomen papel y lápiz.

Viernes, 7 de mayo



1:45 pm | Genk (Carlos Cuesta, Jhon Lucumí, Daniel Muñoz) vs Brujas (Eder Álvarez Balanta)

Liga de Bélgica



2:00 pm | Real Sociedad vs Elche (Johan Mojica/Helibelton Palacios)

Liga de España



Sábado, 8 de mayo



6:00 am | FA ufa vs Zenit (Wilmar Barrios)

Liga de Rusia



6:30 am | Leeds vs Tottenham (Dávinson Sánchez)

Premier League



6:30 am | Bournemouth (Jefferson Lerma) vs Stoke City

Segunda división de Inglaterra



7:00 am | Guangzhou R&F vs Shenzhen FC (Juan Fernando Quintero)

Superliga de China



8:00 am | Spezia (Kevin Agudelo) vs Nápoles

*David Ospina, lesionado en Nápoles

Serie A



12:30 pm | Galatasaray (Falcao García) vs Besiktas

Superliga de Turquía



4:00 pm | Patronato vs Boca Juniors (Frank Fabra/Sebastián Villa)

*Jhorman Campuzano y Edwin Cardona, bajas por covid.

Copa de Liga Argentina



7:00 pm | Atlas (Camilo Vargas) vs Tigres (Luis Quiñones/Francisco Meza/Julián Quiñones)

Liga de México



Domingo, 9 de mayo



7:00 am | Getafe (Juan Camilo Hernández) vs Éibar

Liga de España



8:00 am | Parma vs Atalanta (Luis Muriel/Duván Zapata)

Serie A



10:30 am | West Ham vs Everton (Yerry Mina/James Rodríguez)

Premier League



11:30 am | Villarreal (Carlos Bacca) vs Celta de Vigo

*Jeison Murillo, lesionado en Vigo.

Liga de España



12:30 pm | River Plate (Jorge Carrascal/Rafael S. Borré) vs Aldosivi

Copa de Liga Argentina



1:45 pm | Juventus (Juan Guillermo Cuadrado) vs Milan

Serie A



9:15 pm | Pachuca (Óscar Murillo/Santiago Mosquera/Felipe Pardo) vs Guadalajara

Liga de México



Lunes, 10 de mayo



2:15 pm | Porto (Mateus Uribe / Luis Díaz) vs Farense

Liga de Portugal