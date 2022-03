‘Tuvimos la posibilidad de un resultado más largo’: Julio Comesaña

A pesar del resultado, en el que deja al Deportivo Independiente Medellín con opciones de clasificar a la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2022, el público salió molesto por el estrecho triunfo por 2-1 sobre América de Cali, teniendo en cuenta que el poderoso ha sido un equipo frágil en condición de visitante. En conferencia de prensa, el técnico Julio Comesaña analizó el encuentro y confía en sus dirigidos para liquidar la serie en el Pascual y continuar con el equipo en el plano internacional.

“Tuvimos la posibilidad de un resultado más largo. Este es el fútbol, hay que aceptarlo así” “Para mí, nadie quedó en deuda, me voy feliz”, remarcó el estratega uruguayo, quien fue finalista en 2018 con Junior.



Sobre las ausencias de Felipe Pardo y Andrés Ricaurte en el partido, Comesaña contestó que “( Felipe Pardo no jugó porque jugó (Juan David) Mosquera como extremo, con una tarea que tenía que hacer en ataque y defensa que la hizo extremadamente bien. (Andrés) Ricaurte no estaba en condiciones de jugar. No tiene ritmo para jugar”.



Continuando el tema de Pardo y Mosquera, Comesaña señaló que “yo no puse un defensor (en lugar de Pardo). Se tienen que informar bien e ir a los antecedentes de cada jugador. (Juan David) Mosquera ha jugado en esa posición en la Selección sub 20 de Reyes y en las inferiores de Medellín. Conoce la posición”.



En cuanto a las molestias del público por el estrecho resultado, las variantes que no resultaron y la ausencia de estos jugadores mencionados en cancha, Julio expresó que “el público tiene derecho a expresar su opinión y yo tengo derecho a hacer lo que creo que debo hacer”.



Independiente Medellín buscará afrontar en Cali dos partidos claves contra América en donde se juega la continuidad en el torneo continental y mantenerse en la parte alta de la Liga. Además, de lograr triunfos por fuera del Atanasio, la gran asignatura pendiente en esta temporada.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8