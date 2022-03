Medellín dio el primer paso: venció 2-1 a América en Copa Sudamericana

Deportivo Independiente Medellín venció 2-1 al América de Cali en juego de ida por la primera fase en la Copa Suramericana 2022. El poderoso se fue al descanso con gol de Vladimir Hernández, la visita igualó a través de Adrián Ramos, pero fue Andrés Cadavid quien anotó el gol del triunfo. Luciano Pons desperdició penal, lo que dejó la serie viva para el juego de vuelta en Cali.



El juego comenzó con acciones de ida y vuelta, América generó la primera llegada al minuto 4 a través del español Iago Falque con un remate desde el sector derecho con pierna izquierda, pero controló Andrés Mosquera Marmolejo. Cuatro minutos después, Jean Pineda de cabeza, por poco abría el marcador, pero la pelota se fue ligeramente desviada del arco escarlata.



Al minuto 11, Larry Angulo de media distancia volvió a exigir a Marmolejo. Medellín respondía con Luciano Pons, pero Graterol estaba atento al remate del argentino.



Los minutos siguientes, tenían el juego concentrado en el centro del campo, donde los volantes eran los que tenían más trabajo.



Sobre el minuto 28, Adrián Arregui de media distancia por poco anotaba el primer gol, pero la pelota pasó ligeramente desviada del arco americano. A partir de esa jugada, Medellín generó tres aproximaciones más y los ánimos bajaban con el ímpetu de la tribuna.



Tanta fue la insistencia del local, que en tiempo de descuento, Vladimir Hernández con un remate certero, venció la resistencia del arquero Joel Graterol, abriendo el marcador para el DIM. El local se fue con ventaja mínima al camerino, controlaba las acciones y era más consistente.



En la etapa complementaria, pese al colorido de la tribuna, América de Cali salió más concentrado y al minuto 2, Adrián Ramos empató el marcador, luego de aprovechar un pase por derecha de Joider Micolta, quien había ingresado en lugar de Eber Moreno. La otra sustitución que hizo el visitante en el entretiempo fue la de Juan Portilla en lugar de Luis Paz.



Al minuto 11, luego de un tiro libre, llegó el segundo gol para Medellín, a través de Andrés Cadavid, quien con un remate por debajo de la barrera americana, descolocó al arquero Graterol, pasando nuevamente al frente del marcador al conjunto antioqueño.



Tras el gol, América intentó cambiar su manera de atacar y arriesgó con variantes su juego. No solo en posiciones, sino en jugadores. Ingresaron Didier Pino y Alejandro Quintana en lugar de Iago Falque y Adrián Ramos.



Al minuto 20, Adrián Arregui y Vladimir Hernández tuvieron el tercero, pero entre la defensa rival y la mala puntería, no lograron concretar el gol. Al 26, Juan David Mosquera no aprovechó un pase al vacío de Vladimir Hernández, salvándose el equipo visitante.



Al minuto 31 y luego de una incursión de Vladimir Hernández por derecha, el árbitro central Flavio de Souza no dudó en sancionar el punto penal, un minuto después, Luciano Pons remató y el arquero Joel Graterol logró contener el cobro que iba al palo de su mano izquierda.



Medellín perdió volumen de ataque, pese a los cambios que realizó Julio Comesaña. Había cedido terreno que América había ocupado, aunque le faltaba contundencia. Al final se lleva un triunfo con sabor a poco, pensando en el flojo rendimiento como visitante y que la ventaja apenas es de un gol.



El partido de vuelta entre Independiente Medellín y América de Cali, se disputará el próximo miércoles 16 de marzo en el estadio Pascual Guerrero de Cali.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8